Schnellschachturnier der Schachspielervereinigung Burgkunstadt

Am letzten Freitag veranstaltete die Schachspielervereinigung Burgkunstadt das 6. Turnier im Rahmen ihrer Schnellschach-Vereinsmeisterschaft in ihrem Vereinslokal Hotel „Drei Kronen“. Am Turnier beteiligten sich diesesmal 19 Spieler und Spielerinnen aller Altersklassen. Bedenkzeit waren 10 Minuten pro Teilnehmer und Partie. Es wurden sechs Runden nach Schweizer System gespielt.

Klarer Sieger wurde Kai Kreilinger der alle 6 Partien gewann vor Thomas Barnickel mit 5 : 1 Punkten und Jens Güther mit 4 :2 Punkten. Bei den Jugendlichen siegte Sebastian Quidenus vor Toni Petterich und Laurin Partheymüller. Bei den Mädchen belegte Anika Güther den 1. Platz vor Matilda Nabati und Amelie Gebert. Bei der U 14 siegte Michael Quidenus vor Johannes Schmidt und Pascal Rädlein.

Die Vereinsmeister in der jeweilgen Klasse aus der Gesamtwertung der 6 Turniere werden bei der Weihnachtsfeier der Schachspielervereinigung am 7. Dezember ab 17:30 Uhr bekanntgegeben. An diesem Abend findet auch die Ehrung der Jugend – Stadtmeister 2024 durch die 1. Bürgermeisterin von Burgkunstadt Christine Frieß statt.