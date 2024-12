RathausReport der Stadt Erlangen vom 02. Dezember 2024

Stadtrat für nachhaltigen Ausbau des Emmy-Noether-Gymnasiums

Bildung hat in Erlangen höchste Priorität – auch in Zeiten finanzieller Herausforderungen. Der Stadtrat hat in seiner Novembersitzung beschlossen, das Emmy-Noether-Gymnasium dauerhaft zu erweitern und eine nachhaltige Lösung umzusetzen. Die wachsenden Schülerzahlen – Prognosen zeigen eine deutliche Steigerung in den kommenden Jahren – machen die Erweiterung dringend erforderlich. Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich besteht der größte Bedarf an zusätzlichen Räumen.

„Das Emmy-Noether-Gymnasium bietet als einziges Erlanger Gymnasium mit naturwissenschaftlich-technologischer Ausrichtung flächenmäßig die Möglichkeit, die steigenden Schülerzahlen aufzufangen. Die Schule geht hier konstruktiv mit“, erklärt Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth. Durch den geplanten Modulbau erhält die Schule rund 700 Quadratmeter zusätzliche Hauptnutzfläche. Ergänzend werden bestehende Unterrichtsräume umgebaut, sodass insgesamt 920 Quadratmeter neue Unterrichtsflächen entstehen. Der neue Modulbau wird ressourcenschonend und nachhaltig gestaltet, einschließlich eines Gründachs und einer Photovoltaikanlage. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich 2026 beginnen, die konkrete Umsetzung steht und fällt mit der weiteren Haushaltsentwicklung.

Eine erste Grobkostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf rund 5,5 Millionen Euro. Im Vergleich zur ursprünglich geplanten temporären Lösung ist der dauerhafte Ausbau nicht nur nachhaltiger, sondern durch bessere Fördermöglichkeiten auch wirtschaftlicher. Eine vollumfängliche Förderung durch das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (BayFAG) ist möglich, während für die zunächst angedachten provisorischen Bauten lediglich die Hälfte der Kostenpauschale förderfähig wäre.

Ein weiterer Vorteil ist die frühere Fertigstellung des Gesamtausbaus der Schule: Denn der Gesamtausbau der Schule wäre bereits zum Schuljahresbeginn 2027/2028 abgeschlossen statt erst 2030/2031. Durch die Zusammenlegung der Maßnahmen wird der Schulbetrieb während der Bauphase deutlich weniger beeinträchtigt, und die kompakte, zweigeschossige Bauweise fügt sich optimal in die bestehende Architektur ein.

Oberbürgermeister Florian Janik: „Mit diesem Beschluss zeigt der Stadtrat, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten langfristig denken und gezielt in Bildung investieren wollen. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zur Chancengleichheit und zur Förderung junger Talente.“

Nachhaltigkeitsbeirat berät

Der Nachhaltigkeitsbeirat der Stadt kommt am Donnerstag, 5. Dezember, um 17:00 Uhr im Ratssaal des Erlanger Rathauses zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Zu Beginn des Treffens spricht der Leiter der Abteilung Mobilitätsplanung, Christian Korda, zum Thema „Verkehr und CO2-Reduzierung“. Neben Berichten aus den Foren stehen unter anderem die Themen Nachhaltige Beschaffung, die Bearbeitung der Ziele aus der Nachhaltigkeitsstrategie sowie Rückblicke auf den Nachhaltigkeitsbeirat und die Klausur auf der Tagesordnung.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

JuKS veranstaltet Weihnachtswerkstatt

Die Jugendkunstschule Erlangen lädt am Samstag, 7. Dezember, von 14:00 bis 17:00 Uhr mit ihrer „wunderbaren Weihnachtswerkstatt“ Kinder, Jugendliche und Familien zu einem kostenlosen, kreativen Angebot ein. Es werden weihnachtliche Upcycling-Dekorationen und Geschenke bei angenehmer Atmosphäre in der Friedrichstraße 33 gebastelt.