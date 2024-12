Hohe Ehrung für den Schützenverein Bavaria Langensendelbach

Im Rahmen eines Festakts am 30. November wurde dem Schützenverein Bavaria Langensendelbach 1921 e.V. die Sportplakette des Bundespräsidenten verliehen. Im würdigen Rahmen des Hubertusaals auf Schloss Nymphenburg in München überreichten Staatsminister Joachim Herrmann und 1. Landesschützenmeister Christian Kühn der Langensendelbacher Schützenamtsdelegation um Jan Schür (1. Vorstand), Michael Mürschberger (2. Vorstand), Hubert Derrfuß (Ehrenvorstand) und Marlies Belke (Damenleitung) die Sportplakette des Bundespräsidenten.

Die Verleihung der Sportplakette des Bundespräsidenten stellt die höchste Vereinsehrung für einen Sportverein in Deutschland dar. Geehrt werden mit dieser Auszeichnung Sportvereine, die seit mindestens 100 Jahren bestehen, die durch ihr Vereinsleben in besonders hohem Maße die Entwicklung des Sports geprägt haben und die durch ihr soziales und kulturelles Engagement auf anerkennenswerte Weise in der Gesellschaft aktiv sind.

Neben dem Schützenverein Langensendelbach durften sich der Schützenverein Diana-Allershausen (Oberbayern) und die Schützengesellschaft St. Hubertus Pürkwang von 1923 (Niederbayern) sowie 20 weitere Sport- und Turnvereine über die Auszeichnung freuen.

Der Schützenverein Bavaria Langensendelbach hat aktuell 356 Mitglieder, die den Schießsport in verschiedensten Disziplinen, angefangen vom Blasrohr und Bogen über die klassischen Luftdisziplinen bis zum Kleinund Großkaliberschießen betreiben. Im sportlichen Vergleich treten in dieser Saison zehn Mannschaften in verschiedenen Leistungsklassen bis zur Oberfrankenliga, der zweithöchsten bayerischen Liga, an.

Informationen zum Verein unter https://www.bavaria-langensendelbach.com/