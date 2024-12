Hohe Ehren für den UAC Kulmbach

Bei der Ehren-Gala 2024 des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes im Marinaforum in Regensburg wurde das Wurfzentrum Kulmbach-Stadtsteinach gleich mehrfach ausgezeichnet. Zunächst nahm UAC-Vorstand Michl Klose den Preis für die beste Nachwuchsarbeit in Oberfranken in Empfang.

Auch in der diesjährigen Vereinswertung, wo alle Platzierungen von bayerischen, deutschen bis zu internationalen Meisterschaften einfließen, war der UAC Kulmbach unter den Top Ten zu finden. Hinter den Großvereinen LG Stadtwerke München, LG Telis Finanz Regensburg und dem LAC Quelle Fürth landete der kleine Kulmbacher Sportverein wie bei David gegen Goliath auf Rang sechs.

Bei den Athleten-Ehrungen wurden Matti und Merlin Hummel für ihre Erfolge bei den Europameisterschaften ihrer Altersklassen gewürdigt und Merlin hatte die Ehre vor 500 illustren Gästen aus Sport, Politik und Medienvertretern in einem längeren Interview über seine Eindrücke von den Olympischen Spielen in Paris zu berichten. Zum Schluß der Veranstaltung machte es der BLV-Vizepräsident/Sport, Reinhard Köchl, spannend, als er in einer beeindruckenden Laudatio nur langsam konkret wurde, vom Triple sprach, und schließlich Martin Ständner zum dritten Mal nach 2008 und 2019 als BLV-Trainer des Jahres bekannt gab.