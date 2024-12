Erfolge bei der Sportlerehrung der Stadt Baunach gebührend gefeiert

Nach der Wiederbelebung im Jahr 2023 sind auch in diesem Jahr wieder Baunachs beste Sportlerinnen und Sportler im Saal des Bürgerhauses ausgezeichnet worden. Bei der Sportlerehrung am Dienstag, 19. November 2024, haben insgesamt 117 Athletinnen und Athleten mit ihren Trainerinnen und Trainern sowie verschiedene Funktionäre die offizielle Würdigung ihrer Erfolge und herausragenden Leistungen im Jahr 2023/24 erhalten.

Bürgermeister Tobias Roppelt (CBB) verwies in seiner Begrüßung auf die vielfältigen Aspekte des Sports und betonte, dass es neben dem Leistungssport immer auch um Themen wie Gesundheitsförderung, Steigerung der Lebensqualität, gesellschaftliche Teilhabe und Teamgeist geht. „Wer Sport lediglich um der Gesundheit willen triebt, lässt etwas ganz Wichtiges außer Acht: das spielerische Element des Sports. Gerade als Spiel kann Sport nämlich auch andere Werte vermitteln. Man lernt Zusammenhalt und Mannschaftsgefüge. Der eine steht für den anderen ein.“ unterstrich er die Wichtigkeit des Vereinssports.

Mannschaftsehrungen

Als besonders erfolgreiche Mannschaft im Basketball konnten die U12 Junioren und die U14 für die Meisterschaft in der Bezirksliga Oberfranken 2023/24 und die 2. Mannschaft für den Sieg im Bezirkspokal Bamberg ausgezeichnet werden. In der Kategorie Fußball wurden die Jugendmannschaften E 1 und E 2 für ihre Erfolge in der Kreisliga geehrt. Auch die Tischtennis-Abteilung des 1. FC Baunach konnte sich über zwei Ehrungen freuen. Beide Mannschaften holten sich die Meisterschaft in der Bezirksklasse A bzw. C. Die erste Mannschaft wurde zudem für ihren Sieg beim Bezirkspokal Oberfranken/West ausgezeichnet.

Das Team Herren 30 vom Tennisclub Baunach wurde ungeschlagen Meister in der Nordliga 1 und steigt daher für die kommende Saison in die Landesliga auf. Für diese hervorragende Leistung wurden die acht Spieler an diesem Abend gebührend geehrt.

Auch bei den Mountainbikern der DJK Veitenstein konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Das Schulteam errang bei der Bayerischen Schulmeisterschaft 2024 den ersten Platz im Cross Country, fuhr im September zur Deutschen Schulmeisterschaft und kam mit einem tollen 4. Platz wieder nach Hause. Als Einzelsportler wurden für ihre Erfolge Pauline Hess und Tristan Hassel geehrt.

Ehrung von Funktionären

Bürgermeister Roppelt stellte in seiner Rede hierzu die Wichtigkeit des Ehrenamtes heraus: „In unseren Sportvereinen werden auf ehrenamtlicher Basis Leistungen erbracht, die sich monetärer Bewertung entziehen oder die andernfalls nicht erbracht werden könnten, weil sie zu teuer wären. Die Stärke der Sportvereine, die Stärke der heute ausgezeichneten Sportler, liegt ganz wesentlich auch in der Mitarbeit der vielen freiwilligen Helfer. Ihnen danke ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich und deshalb Ehren wir heute auch langjährige Funktionäre die durch ihr Engagement die vielen Angebote erst möglich machen.“

Für über vier jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit für die DJK Priegendorf wurde Sigrid Martin geehrt, die sich seit 1983 aktiv mit vielen Projekten und Angeboten im Verein engagiert.

Auch die Ehepaare Daniela und Matthias Langhojer sowie Christine und Wernfred Scharting wurden für ihr außergewöhnlich großes Engagement in der Vereinsgemeinschaft der DJK Priegendorf in den vergangenen Jahrzehnten geehrt.

Mit Roswitha Häfner (DJK), Michael Flossmann (DJK) und Johannes Reich (1. FC Baunach) wurden gleich drei Funktionäre für zehn Jahre aktive, ehrenamtliche Mitarbeit in ihren Vereinen bedacht.

Zum Abschluss des Ehrungsabends wurden alle Gäste zum gemütlichen Beisammensein mit Buffet eingeladen.