Deutliche Niederlage für energielose Baunacher Basketballer

Eine auch in dieser Höhe verdiente 70:88 Heimniederlage mussten die Baunach Young Pikes im letzten Heimspiel des Jahres gegen die 2. Mannschaft des USC Leipzig einstecken. Damit ist der seit 18 Monaten dauernde Heimnimbus dahin und fällt man in der Tabelle auf den 5. Platz zurück.

Dabei starteten die von Verletzungen und Krankheiten gebeutelten Baunacher gut in die Partie, denn Sean Ludwig und Felix Egger erzielten alle Punkte zur 16:8 Führung (5. Minute). Die körperlich überlegenen und sehr robust auftretenden Gäste verkürzten zwar auf 19:15, doch bis zur 1. Viertelpause sorgte Tim Ludwig wieder für eine 26:15 Führung.

Die hatte im 2. Abschnitt bis zur 15. Minute (33:24) in etwa Bestand, bevor bei den Leipzigern Abdul Wafa (24 Punkte/8 Dreier) in seinem ersten Saisonspiel vier Dreier in Folge ohne Fehlversuch traf und sein, sodass sein Team bis zur Pause zum 43:43 ausgleichen konnte.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber nur bis zur 25. Minute (55:51) mithalten, dann spielten die Messestädter ihre Überlegenheit unter den Brettern aus und zogen nach 30 Minuten auf 62:58 davon.

Die Geschichte des 4. Viertels ist schnell erzählt: Den Young Pikes ging zusehens die Puste aus, sodass der USC immer wieder zu freien Würfen (13 Dreier) kam. Bis zur 34. Minute konnte man als Baunacher Zuschauer beim Stand von 63:72 noch Hoffnung haben, dann brach ihr Team regelrecht ein und ermöglichte es dem Neuling, mit einem 14:0 Lauf das Spiel innerhalb von drei Minuten zu entscheiden.

Co-Trainer Lucas Kolloch fand nach der Partie deutliche Worte: „Die Krankheitsentwicklung letzte Woche hat uns natürlich nicht die beste Trainingssituation geschaffen. Jedoch ist das auf keinen Fall eine Ausrede für das Spiel heute. Uns haben die Energie und die Leidenschaft und der Biss gefehlt, welche Leipzig deutlich gezeigt hat. Auf Bälle werfen, aggressiv verteidigen und als Team spielen war hauptsächlich auf Seiten der Gäste zu sehen. Insgesamt hat uns die eigene, nicht vorhandene Energie das Spiel gekostet. Die Jungs müssen lernen, dass die Liga kein Selbstläufer ist und vor allem defensive Rotationen, welche wir jedes Training durchgehen, angewendet werden müssen, um erfolgreich spielen zu können.“ Bleibt zu hoffen, dass die Baunacher bis zur Weihnachtspause in den nun folgenden drei Auswärtsspielen wieder zu Kräften kommen und vielleicht doch den ein oder anderen Punkt aus der Ferne mitbringen können.

2. Regionalliga Nord Baunach Young Pikes – USC Leipzig II 70:88

Baunach Young Pikes: Egger 23 Punkte/4 Dreier, S. Ludwig 18/2, Amiel 11/3, T. Ludwig 10/1, Schneider 3, Wübben 2, Mota 2, Sauer 1, Günther, Lippe.