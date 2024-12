Bezirksoberliga Schach: SK Kulmbach mit wichtigem Sieg gegen Marktleuthen

Nach schwierigem Saisonstart konnte Aufsteiger SK Kulmbach in der Bezirksoberliga einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf einfahren. Beide Mannschaften traten dabei annähernd in Bestbesetzung an.

Roman Bogatenko kam an Brett zwei mit weißen Steinen schon in der Eröffnung zu massiven Druck gegen den gefesselten Springer auf f7 und gewann schnell. In der Folge einigten sich Moritz Sesselmann und Wolfgang Siegert in noch offener und komplizierter Stellung auf Remis, um nicht zu großes Risko für die Mannschaft zu gehen. Eine schöne Wendung nahm das Spiel von Florian Hofmann, der in seiner ersten Saisonpartie eine schwierige Eröffnungsstellung kontinuierlich drehte und letztlich überzeugend gewann. Da sich nun ein Mannschaftssieg abzeichnete, einigten sich Goran Sabol und Thomas Kunte in ihren ausgeglichenen Endspielen ebenfalls mannschaftsdienlich auf Remis. Den entscheidenden Punkt holte unser U20-Spieler Benjamin Weiß, der seinen Mehrbauern im Springerendspiel verwertete. Leider fiel bei Christian Ködel in schwierigem Endspiel im letzten Zug vor der Zeitkontrolle die Zeit. Dennoch reichte zu einem 5:3-Sieg – „Big Points“ gegen einen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.

Die Kulmbacher verlassen nun mit Platz sieben die Abstiegsränge und haben am 5. Spieltag das nächste wichtige Spiel gegen den Tabellen-Neunten Nordhalben vor der Brust.

