Bayreuther Rollstuhlbasketballer verlieren gegen Trier

Passiwan zwei Nummern zu groß!

Im letzten „Heim“spiel der Hinrunde müssen wir uns am Sonntag, den 01.12.2024, mit 49:78 Punkten gegen Trier geschlagen geben. Mit 38 Punkten, 19 Rebounds und 15 Assists hat uns der Trierer Dauerbrenner und Spielertrainer Dirk Passiwan heute quasi im Alleingang „abgeschossen“.

Zwei gute Viertel reichen uns am Ende nicht, um für die Überraschung zu sorgen und so die ersten Punkte der Saison 2024/25 zu erzielen. Offensiv fanden die Mädels und Jungs in diesem Spiel nur viel zu selten einen guten Rhythmus. Defensiv zeigte sich die Mannschaft von Spielertrainer Andre Hopp phasenweise zwar verbessert, doch gelang es, wie eingangs angesprochen, eben nicht, Dirk Passiwan unter Kontrolle zu bringen. In den entscheidenden Momenten war es stets die Nummer 10 der Trierer, die eine Antwort auf unseren Lauf parat hatte.

Nun heißt es abermals „Mund abputzen“ und weitermachen! Denn bereits nächsten Samstag steht mit dem Kellerduell gegen die BG Baskets Hamburg das bisher wichtigste Spiel der Saison in Hinblick auf den Klassenerhalt auf dem Programm.

Trainerstimmen:

Dirk Passiwan (HC – Doneck Dolphins Trier):

„Wir können mit unserer Leistung heute phasenweise sehr zufrieden sein. Zwar hat Bayreuth es uns im 2. und 3. Viertel nicht leicht gemacht, doch haben wir stets die richtige Antwort auf die Läufe der Hausherren gefunden. Wir sind froh, die Punkte mit nach Hause nehmen zu können.“

Andre Hopp (HC – RSV Bayreuth):

„Heute war einer dieser Tage, an dem die Würfe einfach nicht hochprozentig fallen wollten. Wenn Dirk dann auch noch einen Sahnetag erwischt, wird es ganz schwer, Trier zu schlagen. Ich möchte meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Wir haben 2 von 4 Vierteln guten Basketball gespielt und mit Trier auf Augenhöhe agiert. Hieran müssen wir im Duell gegen Hamburg anknüpfen, um endlich die ersten Zähler der Saison einzufahren!“

Ausblick:

Bereits nächsten Samstag wartet das nächste Highlight der Saison auf alle Fans des orangen Leders. Denn nach dem Inklusionsspieltag ist vor dem Inklusionsspieltag. Am 07.12. empfangen wir in der Nürnberger Kia Metropole Arena die BG Baskets aus Hamburg. Um 15:15 sollen die ersten Punkte der RBBL-Saison eingefahren werden. Tickets für den ebenfalls in Kombination durchgeführten Spieltag erhält man über die Website der Nürnberg Falcons (1 Ticket = 2 Spiele)!