Adventskonzert der Städtischen Musikschule Bayreuth

Die Städtische Musikschule lädt am dritten Adventswochenende zu ihren traditionellen vorweihnachtlichen Konzerten ein. Am Samstag, 14. Dezember, findet um 16 Uhr im Richard-Wagner-Saal, Brandenburger Straße 15 in Bayreuth, ein Konzert mit stimmungsvollen Beiträgen verschiedener Solisten und Ensembles sowie dem Vororchester statt. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 15. Dezember, werden um 17 Uhr in der Ordenskirche in St. Georgen in Bayreuth weitere Solisten und Kammermusikgruppen sowie der Kinderchor und der Streicherspielkreis zu hören sein. Auch für dieses weihnachtliche Konzert ist der Eintritt frei.