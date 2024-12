Sonntagsgedanken zum Advent

Liebe Freunde,

als ich vor kurzem, wie jeden Morgen mit meinem Hund unterwegs war, spürte ich, wie in mir eine Anspannung gewachsen ist. Mir schien, dass er ausgerechnet heute, wo ich noch so viel „Machen“ muss, an jedem Grashalm stehen bleiben musste um zu schnuppern.

Und dann gab ich mir einen Ruck. Warum bin ich so angespannt? Warum muss ich eigentlich machen? Und ich fing an, mit mehr Gelassenheit weiter zu gehen. Und siehe da, es ging gut und alles hat geklappt und ich konnte alles erledigen.

Heute beginnen wir den Advent und so wie es mir auf meinem Spaziergang ging, geht es vielen gerade in diesen Wochen vor Weihnachten.

„Ich muss noch meine Plätzchen backen“. „Ich muss noch die Geschenke besorgen“. „Ich muss noch die Weihnachtskarten schreiben und die Einladungen zum Fest muss ich auch noch verschicken“. Ich Muss, ich muss, ich muss.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie oft wir diese Wörter im Alltag verwenden? „Ich muss“! Warum eigentlich? Warum „darf ich nicht?“ Ich möchte Sie im Advent einmal einladen, das berühmte „Ich muss“ durch ein „Ich darf“ zu ersetzen. Ich darf meine Plätzchen backen. Ich darf meine Karten schreiben und die Geschenke besorgen. Ich darf, das klingt nicht nur ganz anders, nein, wenn ich etwas darf, dann kann ich mich auch darauf freuen und dann wird da auch ganz viel Druck von mir genommen und ich kann viel ruhiger werden und meine Aufgaben erledigen.

Ich darf – auch mal nichts tun und ruhig sein, denn das heißt Advent feiern.

A – Ankommen, ich darf bei mir selbst ankommen

D – Da sein – ich darf auch in allem Trubel bei mir selbst sein – so wie ich bin

V -Vertrauen: ich darf darauf vertrauen, so wie ich bin, bin ich gewollt und geliebt

E – Ehrlich sein: ich darf auch ehrlich zu mir sein und brauche meine Fehler nicht länger vertuschen, weil sie einfach zu mir gehören.

N – neu anfangen: ich darf immer wieder von Neuem beginnen, ohne mich schämen zu müssen, auch und gerade, wenn etwas falsch gelaufen ist.

T – Türen öffnen: ich darf die Türe zu meinem Herzen aufmachen, für Andere und für Gott.

Da wäre doch Advent einmal ganz anders. Und dann darf ich am Ende auch das Weihnachtsfest feiern. Nicht weil es ein Fest ist, dass ich jedes Jahr machen muss, sondern weil es ein Fest ist, das ich feiern darf, weil es Gottes Geschenk an mich ist.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit!

Klaus Weigand

Weitere Sonntagsgedanken

Infos zu Pfarrer Klaus Weigand