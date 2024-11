Urteil des Verwaltungsgerichts Bayreuth zum Brauerei-Neubau Oberobsang

Zum Ausgang des Gerichtsverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth in Sachen Brauerei-Neubau in Oberobsang nimmt Oberbürgermeister Thomas Ebersberger wie folgt Stellung:

„Wir sehen uns als Stadt durch den Richterspruch in unserer Rechtsauffassung in vollem Umfang bestätigt. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat sich in seiner gestrigen Verhandlung sehr viel Zeit genommen und alle Bedenken und Einwände der klagenden Anwohner geprüft, bewertet, gewürdigt und letztlich entkräftet. Damit bleibt festzuhalten, dass durch das Bauprojekt die Nachbarrechte nicht verletzt werden. Ich hoffe sehr, dass jetzt eine Versachlichung der Diskussion möglich wird. Für die Stadt, den Wirtschaftsstandort und die Zukunft des Traditionsunternehmens Maisel ist das heute ein guter Tag.“