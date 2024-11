STADTRADELN 2024 – Landkreis Bamberg dankt seinen radaktiven Gemeinden

Bäume, Fahrradständer und Sitzbänke

Die große Bedeutung der Fahrrad-Mobilität im Landkreis Bamberg hat sich in diesem Sommer wieder bei der alljährlichen Aktion STADTRADELN gezeigt. Am Ende des dreiwöchigen Aktionszeitraums vom 10. bis 30. Juni 2024 sammelten die 5.787 aktiv Radelnden 1.163.795 Kilometer und steigerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 133.464 Kilometer.

228 Teams aus allen 36 Landkreisgemeinden haben zu dem Erfolg beigetragen: „Die Stärkung der Radverkehrskultur im Landkreis ist nur in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden möglich. Für das enorme Engagement vor Ort möchten wir uns auch dieses Jahr mit Preisen bedanken, die allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen.“

Ende November übergab Landrat Johann Kalb symbolisch 153 Bäume, 34 Fahrradständer und 14 Sitzbänke im Rahmen einer Baumpflanzung in Hirschaid. Bürgermeister Klaus Homann und Landrat Johann Kalb pflanzten gemeinsam eine robuste Weiß-Esche auf dem Spielplatzfreigelände der inklusiven Kita MIKADO, die den Kindern Schatten spenden wird. Bürgermeister Klaus Homann würdigte das Engagement seiner Mitradelnden: „Mein Dank gilt unserem Gemeinde-Team, den Teams der Kitas in Hirschaid, im Besonderen dem Team der Kita Mikado, das sich mit verschiedensten Aktionen rund um das Thema Radfahren einsetzte und so viele Eltern, Großeltern und natürlich die Kinder selbst für den guten Zweck begeistern konnte. Dadurch liegt der Markt Hirschaid bei den absoluten Zahlen mit 135.505 km an der Spitze.“

Damit jeder der 129 gestifteten Laubbäume und 24 Obstbäume an den gewünschten Standorten seine nachhaltige Wirkung entfalten kann, wurden Hirschaid und alle anderen Gemeinden fachkundig durch die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landkreises Bamberg beraten. So wird die schnellwachsende Weiß-Esche, die ursprünglich aus Nordamerika stammt und unempfindlich für das Eschentriebsterben ist, zukünftig als grüner Schattenspender das Freigelände beleben.

Drei Gemeinden haben sich als STADTRADELN-Preis alternativ für moderne Fahrradständer und fünf Gemeinden für Sitzbänke entschieden, die an zentralen Orten installiert werden und einen direkten Beitrag leisten, Radfahren im Landkreis Bamberg ein Stück sicherer und komfortabler zu machen.

Im nächsten Jahr wird der Landkreis Bamberg dann sein 10jähriges STADTRADELN-Jubiläum feiern, ein Termin zum Vormerken im Jahreskalender.

STADTRADELN 2025: 23. Juni – 13. Juli 2025

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.landkreis-bamberg.de/stadtradeln/