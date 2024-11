SpVgg Bayreuth holt einen Punkt im Spitzenspiel beim FC Schweinfurt 05

Ein leistungsgerechtes 0:0-Unentschieden gab es heute Abend im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern vor 3.475 Zuschauern, darunter etwa 500 aus Bayreuth, zwischen Tabellenführer FC Schweinfurt 05 und dem Tabellenzweiten SpVgg Bayreuth.

Ohne den verletzten Jonas Kehl, aber wieder mit dem nach seiner Gelbsperre zurückgekehrten Goalgetter Christoph Fenninger, der allerdings zunächst auf der Bank saß und erst zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, traten die Altstädter bei den „Schnüdeln“ an. In der 6. Minute gab es den ersten Abschluss der Schweinfurter durch Kristian Böhnlein, Altstadt-Keeper Lukas Zahaczewski parierte jedoch sicher. In der 14. Minute hatte Eroll Zejnullahu die Riesenchance für die Altstadt, als er direkt nach einem Abschlag alleine auf den Schweinfurter Keeper Lukas Schneller zulief, ihm aber der Ball versprang und die Situation von den Gastgebern noch geklärt werden konnte.

In der 25. Minute gab es dann einen haarsträubenden Fehler in der Schweinfurter Abwehr, die Altstädter um Eroll Zejnullahu wussten aus der Situation im Strafraum jedoch keinen Nutzen zu ziehen. Zwei Minuten später hatte Sebastian Müller freistehend aus zwölf Metern eine gute Chance für die „Schnüdel“, der Ball ging jedoch am Bayreuther Kasten vorbei. Letztlich ging es nach 45 Minuten in der hart umkämpften Partie torlos mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Die Altstadt machte nach dem Seitenwechsel den besseren Eindruck und brachte die Partie in dieser Phase zunehmend unter Kontrolle. In der 60. Minute hatte Christoph Fenninger nach einer Hereingabe von Eroll Zejnullahu die Großchance zur Führung für die Altstadt, sein Kopfball ging aber knapp neben den Kasten der Gastgeber. In der 63. Minute versuchte es Jannik Graf aus der Distanz, der Ball war aber eine sichere Beute des Schweinfurter Keepers Lukas Schneller.

Die beste Gelegenheit im zweiten Durchgang hatten dann in der 71. Minute die Gastgeber durch Sebastian Müller, Lukas Zahaczewski parierte jedoch mit einer Glanztat per Fußabwehr. Die Defensivreihen standen auf beiden Seiten sehr gut, in der Regel fehlten aber auch die letzten entscheidenden Pässe, um zwingende Tormöglichkeiten zu produzieren.

In der 89. Minute verfehlte Felix Heim mit einem aussichtsreichen Schuss nochmal das Schweinfurter Tor. Letztlich blieb es beim 0:0 und der Punkteteilung im Spitzenspiel. Die Chancenverwertung beider Teams war ausbaufähig. Die Altstadt hat jetzt nach 22 Spielen 42 Punkte auf dem Konto und bleibt damit zu Beginn der Winterpause auf Tabellenplatz zwei.

SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba sprach nach der Partie von „einem sehr ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben ihre Chancen nicht verwertet, somit war es ein gerechtes 0:0, was gefühlt keiner der beiden Mannschaften hilft. Wir zeigten eine sehr starke Defensivleistung, es fehlte aber die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, man müsste sich auch öfter mal trauen, aus der zweiten Reihe zu schießen. Wir gehen jetzt aber erst Mal auf Tabellenplatz zwei in die Winterpause, was für uns sehr zufriedenstellend ist“, bilanzierte die Geschäftsführerin.

Statistik