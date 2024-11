Seniorenweihnacht in Speichersdorf

„Spür´ auch Du den Geist der Weihnacht, begreife seinen Sinn, such dein Glück nicht bei den anderen, Frieden wohnt nur in dir drinn.“ Unter diesem Motto werden am Sonntag, 8. Dezember, Senioren adventlicher Musik lauschen, gemütlich plauschen und heiter unterhalten. Denn über 250 Senioren des 1954er Jahrgangs und älter wird an diesem Nachmittag eine besinnliche, aber auch fröhliche Adventsfeier in vorweihnachtlicher Stimmung bei der diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde beschert. Willkommen sind auch die Ehegatten beziehungsweise Lebensgefährten. Neben dem bunten Rahmenprogramm wartet auf die Gäste Kaffee und Gebäck sowie eine Brotzeit. Zudem besteht auch ausreichend Gelegenheit für Gespräche und den gegenseitigen Austausch, kündigt Bürgermeister Christian Porsch an. Dann können in großer Runde Seniorinnen und Senioren wieder drei Stunden lang einen besinnlichen, aber auch fröhlichen Nachmittag in vorweihnachtlicher Stimmung verbringen.

Die Posaunenchöre von Speichersdorf, Frankenberg und Wirbenz werden das Programm mit gemeinsamen Auftritten umrahmen. Nach dem Auftritt des Christkinds (Charlotte Bayer) und seinem Engel (Fiona Bucher) werden die majestätischen Klänge der Speichersdorfer Fichtenhornbläser und die voluminösen Stimmen des Männergesangverein 1854 Wirbenz für Gänsehaut sorgen. Weitere Speichersdorfer Chöre, Ensembles und Kinder- und Jugendgruppen werden den Nachmittag mit stimmungsvollen Liedern und Texten gestalten. Dabei dürfen sich die Senioren auch auf eine gesangliche Einbindung freuen. Denn wieder ist gemeinsames Singen und Besinnen und sich miteinander auf Weihnachten einstimmen angesagt. Dazwischen werden Vorführungen der Volkstanzgruppe der Landjugend Plössen und der Auftritt des CVJM für einen Hingucker sorgen. Das Akkordeonensemble der FGV-Musikschule, der Männergesangverein 1854 Wirbenz und die Musikfreunde Speichersdorf werden für einen klang- und stimmgewaltigen Ohrenschmaus bieten. Das Christkind, begleitet von seinem Engel, wird ein Gedicht vortragen. Die Seniorenbeauftragte Margit Kaiser wird eine Weihnachtsgeschichte beisteuern.

Neben den drei Bürgermeistern und Gemeinderäten werden auch die Geistlichen Hannes Kühn und Sven Grillmeier mit dabei sein und mit geistlichen Impulsen für den besinnlichen Part des Nachmittags sorgen. Die Mitglieder des ASV Haidenaab-Göppmannsbühl um Stephan Veigl werden für eine zuvorkommende und reibungslose Bewirtung der Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie beim Abendessen sorgen. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs werden für eine adventliche Athmosphäre in der Sportarena und einen reibungslosen Bustransfer sorgen. Bürgerinnen und Bürger, die gehbehindert sind und keine Fahrgelegenheit haben, können von zu Hause abgeholt und nach der Veranstaltung wieder zurückgebracht werden. Neben der Teilnahme am kostenlosen Essen ist der Abholwunsch auf der Teilnahmeerklärung, die im Mitteilungsblatt abgedruckt oder im Rathaus erhältlich ist, eigens zu vermerken. Einlass ist ab 13 Uhr.