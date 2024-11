Poetische Weihnachtserzählung mit Musik „Der Ölbaum zu Betlehem“ in Burgebrach

Am 1. Dezember 2024 laden unter der musikalischen und szenischen Leitung von Martina Hümmer ihre Gesangsklasse sowie junge Musikerinnen und Musiker der Kreismusikschule Bamberg zu einer außergewöhnlichen Darbietung einer poetischen Weihnachtserzählung mit Musik um 16:00 in den Kulturraum in Burgebrach ein.

„Der Ölbaum zu Betlehem“ von der Autorin Susanne Maria Emka, mit eindrucksvollen Aquarellillustrationen der ukrainischen Künstlerin Maria Mykytiuk, erschienen im Butzon & Bercker Verlag, erzählt die biblische Weihnachtsgeschichte auf ganz andere Weise.

Ein uralter Ölbaum wird vor den Toren Betlehems stiller Zeuge der Ereignisse rund um Jesu Geburt. Es wird nicht nur ihn, sondern die ganze Welt verändern. Mit ihm begegnen wir Maria und Josef, den Hirten und Sterndeutern. Sie alle machen auf ihrer Reise für kurze Zeit zu Füßen des Ölbaums halt. Gemeinsam mit dem Ölbaum erleben wir indirekt und doch hautnah das Wunder der Heiligen Nacht, die Weihnachtsbotschaft von Freude und Hoffnung, von Liebe und Frieden. Der Blick auf die biblische Weihnachtsgeschichte aus unerwartet neuer Perspektive, eben aus Sicht des Baumes als Zeitzeuge.

Lassen Sie sich von dieser berührenden Geschichte, eingebettet in ein kulturell und musikalisch vielfältiges Programm, in die Adventszeit begleiten und die Heilige Nacht aus einer anderen Perspektive sehen und hören. Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, die Autorin selbst zu treffen und sich Ihr Exemplar des Ölbaums zu Betlehem signieren zu lassen.

Der Eintritt ist frei. Spenden sowie ein Teil des Bucherlöses sind für die Geburtsklinik Bethlehem sowie das Kinderhospiz Bamberg bedacht.

Es bedanken sich für ein reges Interesse sowie bei allen Mitwirkenden die Gesangsklasse und der Kinderchor der Kreismusikschule Bamberg.