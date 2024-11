Kreisstraße ERH 31 während Weihnachtsmarkt in Möhrendorf gesperrt

Regionalbusverkehr betroffen

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024 ist die Hauptstraße (ERH31) in Möhrendorf für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund dafür ist der Möhrendorfer Weihnachtsmarkt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Linie 254 fährt nicht alle Haltestellen an

Während der Vollsperrung fahren die Busse der Linie 254 eine Ersatzhaltestelle am „REWE-Markt“ in der „Kleinseebacher Straße“ an und von dort aus direkt nach Kleinseebach. Aufgrund der Umleitung entfallen die Haltestellen „Kleinseebach Neue Straße“, „Kleinseebach An der Marter“, „Möhrendorf Mitte“, „Möhrendorf Frankenstraße“, „Möhrendorf Erlanger Straße“, „Möhrendorf Meisenweg“ sowie „Möhrendorf Büchenbacher Weg“ ersatzlos.