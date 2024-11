„Kindermitbringtag“ beim Oberlandesgericht Bamberg

Hilfestellung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Am 20. November 2024, dem schulfreien Buß- und Bettag, fand zum elften Mal der „Kindermitbringtag“ am Oberlandesgericht Bamberg statt.

Zu diesem abwechslungsreichen Tag durften gut 20 Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Oberlandesgerichts im Alter zwischen 6 und 12 Jahren begrüßt werden. Durch diese Veranstaltung hat das Oberlandesgericht nicht nur den Kindern einen kurzweiligen Tag bereitet, sondern einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für seine Behördenangehörigen geleistet.

Den Kindern wurde ein buntes Programm angeboten, das keine Langeweile aufkommen ließ. Nach einem gemeinsamen Frühstück stand am Vormittag ein vom Bayerischen Roten Kreuz unterstützter kindgerechter Erste-Hilfe-Kurs im Mittelpunkt.

Neben der Wissensvermittlung kam bei diesem auch der Spaß nicht zu kurz. Beim gegenseitigen Anlegen von Verbänden an den Händen, Armen, Köpfen und Beinen haben sich die Kinder beinahe zu Mumien verwandelt. Nach einer Stärkung mit Pizza haben die Wachtmeister des Oberlandesgerichts am Nachmittag mit den Kindern einen Sport-Test durchgeführt und die Gänge des altehrwürdigen Gerichtsgebäudes in eine Sporthalle verwandelt.

Den Kindern wurde auch die Ausrüstung der Justizwachtmeister vorgestellt. Dies hat bei den Kindern so großen Gefallen gefunden, dass sie den Vizepräsidenten des Oberlandesgerichts Leander Brößler spontan gefangen genommen und mit Handschellen gefesselt haben. Als dieser gegen 15.00 Uhr wieder freigelassen war, durfte das Oberlandesgericht seine kleinen Gäste nach einem rundum gelungenen „Kindermitbringtag“ wieder nach Hause verabschieden.

Das Oberlandesgericht dankt für das große Interesse der Kinder und für die Unterstützung aller Mitwirkenden. Besonderer Dank gilt dem Bayerischen Roten Kreuz für die Abhaltung des Erste-Hilfe-Kurses.

Mit großer Vorfreude sieht das Oberlandesgericht dem nächsten „Kindermitbringtag“ im Jahr 2025 entgegen!