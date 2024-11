Am Samstag, 30. November 2024, findet am Feuerwehrhaus in Buckenhofen ab 17.00 Uhr zur Einstimmung auf die Adventszeit erstmals eine „Glühweinsause am Feuerwehrhause“ statt. Es erwartet die Besucher Glühwein, Kinderpunsch und sonstige Getränke sowie Bratwürste und Naschereien. Für weihnachtliche Unterhaltung sorgen die Regnitz-Musikanten. Die Feuerwehr Buckenhofen lädt ein.