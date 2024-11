Einsatz der Feuerwehr Bubenreuth – Personenrettung über Kran

Am gestrigen Vormittag, um 11:14 Uhr, wurde die Feuerwehr Bubenreuth von der Integrierten Leitstelle Nürnberg zu einem chirurgischen Notarzteinsatz alarmiert. Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich auf einer Baustelle, als ein Arbeiter aus großer Höhe von einer Leiter stürzte und im ersten Obergeschoss auf dem Boden aufkam.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung traf der diensthabende First Responder der Feuerwehr Bubenreuth an der Einsatzstelle ein. Nach einer ersten Erkundung des Unfallortes wurde in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst entschieden, die Drehleiter (DLK) nachzufordern, um den schwer verletzten Arbeiter sicher und schonend aus dem ersten Obergeschoss zu retten.

Das Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF2), welches sich zum Zeitpunkt der Alarmierung auf Bewegungsfahrt befand, war das erste Fahrzeug, das an der Unfallstelle eintraf. Kommandant Heinrich Herzog übernahm umgehend die Einsatzleitung vor Ort. Bei der weiteren Erkundung wurde beschlossen, zusätzlich den Baukran der Baustelle in die Rettungsaktion mit einzubeziehen. Ein cleverer Einsatz von Technik und Erfahrung ermöglichte es, das Seilsystem der Drehleiter zusammen mit der Schleifkorbtrage an den Kran anzuhängen.

Mit dieser Kombination aus Drehleiter und Kran konnte der verletzte Arbeiter sicher und schonend auf Erdgleiche transportiert werden, ohne weitere Verletzungen zu riskieren. Nachdem der Patient stabilisiert und aus der Gefahrenzone gebracht wurde, erfolgte die Übergabe an die Rettungsdienstkollegen, die den Verunglückten in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierten.