Adventsmusik in der Lahmer Schlosskirche am Sonntag, 1.12.24

Der renommierte Hornist Stefan Katte und Prof. Lucas Pohle bringen ein festliches Programm aus Barock und Romantik am 1. Advent, dem 1.12. um 17 Uhr in der Lahmer Schlosskirche zu Gehör. Neben originalen Bearbeitungen von Adventsliedern für Horn und Orgel erklingen Bearbeitungen von Werken für Horn und Orchester sowie der berühmte „Andachtsjodler“ mit dem Alphorn. Stephan Katte ist neben seiner umfassenden Konzerttätigkeit auch als Dozent an den Musikhochschulen in Leipzig und Weimar sowie als Instrumentenbauer tätig. 10 Jahre wirkte er als Hornist in der Staatskapelle Weimar, wonach er sich auf das Spiel und die Erforschung historischer Hörner spezialisierte. Lucas Pohle ist Professor für Orgelimprovisation und -literaturspiel an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth und leitet die Lahmer Konzerte.

ADVENTSMUSIK

Ev.-Luth. Schlosskirche Lahm (Itzgrund)

1. Adventssonntag, 1. Dezember, 17 Uhr

Stefan Katte – Barockhorn und Alphorn

Prof. Lucas Pohle – Orgel

Karten sind zu 12 € / erm. 8 € an der Abendkasse erhältlich, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren frei.

Mit freundlicher Unterstützung der Niederfüllbacher Stiftung, der Ev.-Luth. Landeskirche in Bayern, des Ev.-Luth. Dekanats Michelau und des Freundeskreises der Lahmer Herbst-Orgel.

Weitere Informationen unter www.herbstorgel-lahm.de