Voradventskonzert des Musik- und Spielmannszugs Forchheim begeistert in St. Martin

Am Samstagabend, den 23. November 2024, erstrahlte die Pfarrkirche St. Martin in festlichem Glanz, als der Musik- und Spielmannszug Forchheim zu seinem dritten Voradventskonzert einlud. Die voll besetzte Kirche bot die perfekte Kulisse für einen musikalischen Abend, der in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war.

Schon mit den ersten Takten des Eröffnungsstücks Start in die Welt machte das Orchester unter der Leitung von Josef Maderer deutlich, warum es einen besonderen Stellenwert im Landkreis genießt. In der einzigartigen Spielmannszugsformation, geprägt durch das traditionelle Fanfaren- und Spielmannsflötenregister, erklang ein kraftvoller und feierlicher Marsch, der die Gäste in den Bann zog.

Nach dieser imposanten Eröffnung begrüßte der 1. Vorstand Florian Hölzl die Gäste und übergab das Wort an den 2. Vorstand Ralf Schuberth, der das Publikum durch den Abend führte. Unter der langjährigen Leitung von Josef Maderer präsentierte der Musik- und Spielmannszug seine ganze Bandbreite: von träumerischen Walzermelodien wie Träumerei bis hin zu mitreißenden Stücken wie Sister Act, The Sound of Silence und Arrival von ABBA war für jeden Geschmack etwas dabei.

Bereits zum zweiten Mal übernahm Isabell Zimmermann das Mikrophon als Sängerin bei dem Stück Son of a Preacher Man, begleitet vom Orchester. Auch das Spielmannsflötenregister unter der Leitung von Michael Penkert bewies seine Vielseitigkeit weg von traditionellen Klängen und glänzte mit modernen Stücken wie Super Trouper und Laudato Si.

Nachwuchsarbeit zahlt sich aus

Der Verein zeigte sich besonders stolz auf die jüngsten Talente. Die Rhythmuszwerge, Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren unter der Leitung von Katharina Hölzl, und die Anfänger der Spielmannsflöten (Leitung: Lilo Penkert) beeindruckten das Publikum mit ihren Darbietungen. Ein weiterer Höhepunkt war die Premiere der Nachwuchsmusiker an Trompete, Tenorhorn und Saxophon. Diese nahmen erstmals im Orchester Platz und spielten gemeinsam das Stück When Christmas Comes to Town, was mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Ralf Schuberth verkündete in diesem Zusammenhang eine erfreuliche Neuigkeit: Ab Januar 2025 wird wieder ein Schülerorchester gegründet – ein klares Zeichen für die Früchte der erfolgreichen Nachwuchsarbeit.

Ein besonders emotionaler Moment des Abends war die Verabschiedung von Dirigent Josef Maderer, der nach zehn Jahren sein Amt zum Ende des Jahres niederlegen wird. „Wir haben ihm viel zu verdanken“, betonten die Vorstände Florian Hölzl und Ralf Schuberth in ihrer Danksagung. Die Musiker und das Publikum zollten ihm mit tosendem Applaus Ihre Dankbarkeit.

Zum Abschluss des Konzerts erklang das Stück Heal the World von Michael Jackson, das den Abend auf stimmungsvolle Weise abrundete. Im Anschluss wurden die Besucher auf den Kirchenvorplatz eingeladen, wo sie mit Glühwein und Plätzchen den Abend ausklingen lassen konnten.

Dominik Trautner