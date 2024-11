Polizeibericht Hochfranken vom 29.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Kennzeichen entwendet

COBURG. Bislang Unbekannte machten sich an einem Audi A4 der im Hahnweg abgestellt war, am Donnerstagabend zu schaffen.

Der oder die Täter haben vom Pkw in der Zeit von 17 Uhr bis 20.30 Uhr das vordere Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Amberg-Sulzbach entwendet, zudem war die Motorhaube geöffnet. Ob letztendlich aus dem Motorraum was entwendet wurde, muss noch abschließend geklärt werden.

Die Coburger Polizisten ermitteln zunächst wegen Diebstahls eines Kennzeichens und bitten Zeugen, die in der genannten Tatzeit verdächtige Personen wahrgenommen haben sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Verkehrsunfallfluchten mit einer Schadensbilanz von 2.000 Euro

COBURG. Am Donnerstagnachmittag um 16:15 Uhr, fiel der Halterin eines grauen Cupra Ateca im Parkhaus des Klinikum Coburg auf, dass ein anderer Pkw ihren Wagen touchiert hat.

Der Unfall muss in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 16:15 Uhr passiert sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Zeugen der Unfallflucht, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel. Nr. 09561/645-0 zu melden.

COBURG. Zu einer zweiten Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 13:10 Uhr in der Plattenäcker auf den Parkplätzen des Stundenwohnheim.

Der schwarze BMW eines 22-Jährigen wurde, nach aktuellem Ermittlungsstand von einem neben ihm geparkten roten Pkw beim Ausparken touchiert.

Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Der Verursacher konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die diesen Vorfall mitbekommen haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, soll sich unter der Tel. Nr. 09561/645-0 bitte melden.

Diebstahl von E-Scooter

COBURG. Im Zeitraum von Mittwoch 9 Uhr auf Donnerstag 6 Uhr wurde in Coburg Obere Bürglaß, ein blauer E-Scooter gestohlen. Der E-Scooter stand unverschlossen im Hausflur des Mehrfamilienhauses und wurde von dort entwendet.

Der entwendete Schaden beträgt 649 Euro. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Elektrokleinfahrzeugs.

Erheblicher Sachschaden bei Auffahrunfall

DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag in Dörfles-Esbach.

Kurz vor 16.30 Uhr ging bei der Coburger Polizei die Meldung über einen Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen in der Neustadter Straße ein.

Der Lenker eines 1er BMW fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt stoppenden KIA auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der KIA wiederum auf einen vor ihm haltenden Audi geschoben und dieser touchierte noch einen vor ihm stehenden Citroen. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen bei der Karambolage verletzt.

Allerdings wurde der BMW im Frontbereich sowie der KIA im Heckbereich durch den Aufprall so massiv beschädigt, dass beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Beamte der Coburger Polizei nahmen den Sachverhalt auf und ermitteln nun gegen den Unfallverursacher wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Sicherheitsabstand missachtet – Erheblicher Sachschaden

GRUB A. FORST, LKR. COBURG. Am Donnerstagnachmittag um 16:30 Uhr kam es auf der B303 in Fahrtrichtung Ebersdorf b. Coburg zu einem Verkehrsunfall.

Zu wenig Sicherheitsabstand zu dem voraus fahrenden Pkw hielt ein 29-jähriger Autofahrer, der mit seinem BMW in Richtung Ebersdorf b. Coburg fuhr. Als die voraus fahrende 23-jährige Lenkerin eines VW wegen des vor ihr fahrenden Verkehrs bremsen musste, fuhr ihr der BMW-Fahrer auf.

Als die Polizisten der Coburger Polizei an der Unfallstelle ankamen, sicherten sie die Unfallstelle und nahmen den Unfall auf. Die B303 war ca. 1 Stunde einseitig gesperrt bis die Unfallstelle geräumt war.

Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Polizeiinspektion Kronach

Graffiti gesprüht – Zeugenaufruf

B85 / LUDWIGSSTADT, LKR. KRONACH. Im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9.15 Uhr, sprühten unbekannte Täter zwei politisch motivierte Schriftzüge auf eine Betonmauer an der B85. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der B85 im Bereich der Grenze zu Thüringen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.

Zu schnell unterwegs

Kronach – Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am vergangenen Donnerstag, gegen 14.50 Uhr in der Ludwigstädter Straße in Kronach durch Beamte der PI Kronach wurde unter anderem auch der Fahrer eines Seat mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Bei der Anhaltung des 62-jährigen Fahrzeugführer wurde durch die kontrollierenden Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test mit einem Wert von 0,81 mg bestätigte diesen Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Auto angefahren

Küps – Ihren PKW parkte eine Geschädigte aus dem Birkenweg in Küps am vergangenen Mittwoch, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr vor ihrem Wohnanwesen. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer stieß mit seinem Anhänger gegen das geparkte Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte allerdings das Kennzeichen des Anhängers abgelesen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zaun beschädigt

Kronach – Im Tatzeitraum vom 23.11.2024 bis 27.11.2024 beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer in der Industriestraße in Kronach im Bereich eines Einkaufsmarktes zwischen dem dortigen Fußweg und der Ladezone des Marktes einen Zaun. Der Spurenlage nach zu beurteilen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Polizeiinspektion Kulmbach

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Kulmbach – Im Zeitraum vom 26.11.2024, 18 Uhr bis 28.11.2024, 16:45 Uhr wurde ein roter Mazda, der am Schwedensteg abgestellt war, an der linken Seite der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,– Euro. Am Fahrzeug konnte blauer Lackabrieb gesichert werden. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Kulmbach – Am 28.11.2024 gegen 07:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Kulmbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch. Im Laufe des Gespräches wurde der Konsum von Cannabis eingeräumt, woraufhin ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser viel positiv aus und deshalb wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel bei der PI hinterlegt. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.