Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 29.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Weißen AUDI an linken Fahrzeugseite angefahren und geflüchtet

SCHEßLITZ. In der Straße „Am Hoffeld“ wurde in der Zeit vom 18.11.24 bis 21.11.24 ein weißer Audi A5 an der linken Fahrzeugseite durch einen bislang unbekannten Täter angefahren. Es wurden die Beifahrertür und der Kotflügel zerkratzt und entstand ein Sachschaden i.H.v. 500,- EUR. Die Ermittlungen wurden gegen unbekannten Täter aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-310 entgegen.

Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren.

HIRSCHAID. In der Maximilianstraße geriet in der Nacht ein 54-jähriger Fahrer eines Pkws in eine Polizeikontrolle. Von den Beamten wurde Alkoholkonsum bemerkt, ein Alkotest bestätigte den Verdacht. Da er über den Grenzwert von 0,5 Promille lag, musste der Fahrzeugführer seinen Pkw stehen lassen. Ihm erwartet nun eine hohe Geldbuße und ein Fahrverbot.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt – weitere Verstöße zusätzlich aufgedeckt

Bayreuth. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth nahmen einen Fahrraddieb fest, als dieser mit dem gestohlenen Fahrrad gerade verschwinden wollte.

In der Donnerstagnacht fiel den uniformierten Kräften der ZED Bayreuth ein junger Mann ins Raster, der sein Fahrrad auffällig schob. Bei der genauen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 45 – jährige Mann das Hinterrad beim Schieben angehoben hatte. Der Grund hierfür war, dass das Hinterrad mit dem Rahmen per Schloss verbunden war und es sich somit nicht drehen ließ. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt er sich sehr auffällig und versuchte ein kleines Tütchen unbemerkt verschwinden zu lassen. Die Beamten bemerkten jedoch den Verschleierungsversuch und nahmen das Tütchen in Augenschein. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um Crystal im niedrigen einstelligen Bereich handelte.

Zudem konnte eine kleine Dose mit einem flüssigen Crystalgemisch aufgefunden werden. Außerdem wurde bei der Personenüberprüfung festgestellt, dass dem in Bayreuth wohnhaften Kroaten per Gericht der Konsum von Drogen verboten war. Aufgrund der Verhaltensweise bestand jedoch der Verdacht, dass er vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dies wurde mittels Urintest bestätigt.

Die Beamten stellten das Rauschgift und das Fahrrad sicher. Der Bayreuther muss sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen die Führungsaufsicht, das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahl verantworten.

Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrads bemerkte kurze Zeit nach der Tat den Diebstahl des Fahrrads und setzte sich bereits mit der Polizei in Verbindung und war sichtlich erleichtert, dass das Fahrrad sichergestellt wurde.

Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss versucht, Unfall zu verschleiern

BAYREUTH. Der Unfallverursacher eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend stand unter Alkoholeinfluss und versuchte, seine Fahrt zur verschleiern.

Am gestrigen Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Albrecht-Dürer-Straße zu einem Auffahrunfall an einer roten Ampel. Ein 20-jähriger Bayreuther musste mit seinem Renault mit Bayreuther Zulassung verkehrsbedingt halten. Der hinter ihm fahrende in Sachsen wohnhafte 33-jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Fiat mit Bayreuther Zulassung auf den haltenden Pkw auf. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin weiter, wurde allerdings vom Geschädigten darauf hingewiesen, anzuhalten. Er fuhr in eine Nebenstraße, parkte dort seinen Wagen und kam zu Fuß wieder zur Unfallstelle zurück.

Die aufnehmenden Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest, was ein Atemtest bestätigte. Dieser zeigte 1,9 Promille.

Der Unfallgegner wurde durch den Aufprall leicht verletzt, es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000 €.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Unfallflucht verantworten.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Speichersdorf. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth beanstandeten am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Zivilfahnder bei einem 40 – jährigen Speichersdorfer Alkoholgeruch fest. Glück im Unglück hatte der Fahrer trotzdem, aufgrund der Tatsache, dass der Alkoholwert unter einem Promille lag. Somit muss er lediglich mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen. Wäre der Alkoholwert höher gewesen, wäre der Führerschein beschlagnahmt worden und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Somit kam der Mann noch einmal mit einem blauen Auge davon. Die Polizei hofft, dass der einsichtige Verkehrssünder daraus für die Zukunft gelernt hat.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Fahren unter Alkoholeinfluss

Igensdorf. Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei Ebermannstadt gemeldet, dass eine augenscheinlich betrunkene Dame in einem Renault von einem Parkplatz fährt. Die Polizeibeamten konnten die 73-jährige Frau kurze Zeit darauf antreffen und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis lag bei 2,14 Promille. Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich unterbunden und die Dame musste die Streife zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, bevor sie wieder entlassen wurde.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Forchheim. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer die Franz-Josef-Strauß-Straße. Beim Abbiegen auf die Staatsstraße St2244 kam sein BMW aufgrund der nassen Fahrbahn und der zu starken Beschleunigung ins Schleudern. Der PKW krachte frontal nach links in die Leitplanke. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,00 EUR.

Unfallfluchten

Hallerndorf. Eine 68-Jährige konnte am Montagabend beobachten, wie ein bislang unbekannter PKW-Fahrer vor ihrem Grundstück in Haid wendete. Am nächsten Tag stellte sie einen Schaden an ihrem Gartenzaun fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerermittlung des Mietwagens läuft. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,00 EUR. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Diebstähle

Forchheim. Am Donnerstagmittag entwendete eine 27-Jährige mehrere Artikel aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bamberger Straße. Im Vorfeld bezahlte diese ihren Einkauf ordnungsgemäß. Aufgrund des akustischen Alarms beim Verlassen der Filiale, konnte in ihrem Kinderwagen unbezahlte Kinderbekleidung festgestellt werden. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 45,00 EUR.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Mit Alkohol am Steuer

LICHTENFELS. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstagabend wurde bei einem 36-jährigen Mann Alkoholkonsum festgestellt. Dieser war gegen 17:20 mit seinem Fahrrad in der Bamberger Straße unterwegs, als er in Lichtenfels durch eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels angehalten wurde. Daraufhin wurde ein freiwilliger Test durchgeführt, welcher 2,7 Promille anzeigte, woraufhin eine anschließende Blutentnahme im Klinikum durchgeführt werden musste. Der Mann muss sich nun für seinen Tat verantworten.

20.000 Schaden nach Verkehrsunfall

HOCHSTADT AM MAIN/LKR. LICHTENFELS. Zu einem Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagnachmittag in Hochstadt am Main. Eine 30-jährige VW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein direkt dahinter fahrender 23-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät, in Folge dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die ebenfalls im VW sitzende Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Trotz erheblichem Sachschaden sind die beiden Unfallfahrzeuge weiterhin fahrbereit.

Christbaumbeleuchtung zerstört – Zeugen gesucht

HOCHSTADT AM MAIN /LKR. LICHTENFELS. In der Zeit zwischen Mittwoch, 27.11.2024 und Donnerstag, 28.11.2024 wurde durch bislang unbekannte Täter die Christbaumbeleuchtung an der Kath. Kirche beschädigt. Hierbei wurden 25 Kerzen der Beleuchtung mutwillig zerschlagen, wodurch ein Sachschaden von 100 Euro entstand. Hinweise und Beobachtungen zum Vorkommnis nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

Auto rollt auf Grundstücksmauer

LICHTENFELS. Eigentlich wollte ein 64-Jähriger nur ein paar Bilder vom Innenraum seines Fords machen, um sein Auto im Anschluss zu verkaufen. Hierbei löste er jedoch versehentlich die Handbremse, weshalb sein Fahrzeug die Einfahrt nach unten und frontal auf die gegenüberliegende Grundstücksmauer des Nachbarn prallte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro.