Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 29.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Gitarre entwendet

Die Erlanger Polizei sucht nach einer entwendeten Gitarre.

Am Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter eine Gitarre aus den Räumlichkeiten eines Gymnasiums in der Erlanger Innenstadt. Der Schüler hatte seine Gitarre der Marke Hanika in einem Korridor der Schule abgestellt. Von dort entwendeten die Diebe das Musikinstrument.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 900 Euro.

Zeugenhinweise, die zur Klärung des Diebstahls führen können, nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon 09131 / 760-114, entgegen.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Verkehrsinsel überrollt und Verkehrszeichen umgefahren

Möhrendorf – Im Bereich des Zugangs zur Schleuse Möhrendorf wurde ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Unfallörtlichkeit liegt auf der Kreisstraße 31 von Dechsendorf kommend in Richtung Möhrendorf. Der bislang noch unbekannte Verursacher des Unfall entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle wurde ein Teil einer Radhausinnenverkleidung aufgefunden. Dieses enthält den Aufdruck DACIA/ Renault. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Tel.: 09131/9884214 entgegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Heßdorf – Gestern Mittag kam es zwischen Klebheim und Buch im Begegnungsverkehr aufgrund der geringen Fahrbahnbreite zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw-Kipplader. Durch den Spiegel des Lkw wurde hierbei die linke Fahrzeugseite des Busses beschädigt, wobei nahezu alle Scheiben barsten. Zwei der 25 Fahrgäste wurden durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.

Heßdorf – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von einer Baustelle an der A3 auf Höhe des Simon-Rabl-Radweges ca. 220m Kupferkabel i.W.v. etwa 10.000 Euro entwendet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Herzogenaurach – Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde die öffentliche Toilette am Markplatz beschädigt. Es wurden mehrere Wände in beiden Toiletten mit schwarzem Filzstift beschmiert, sowie Siphons abgerissen. In der Damentoilette wurde darüber hinaus ein WC mit Toilettenpapier verstopft und zum Überlaufen gebracht, sowie eine Kabinentür, ein Seifenspender und ein Feuermelder abgerissen.

Es ergab sich ein Hinweis, dass möglicherweise drei Jugendliche mit schwarzen Pullovern für den Vandalismus verantwortlich wären. Hinweise zum Täter bzw. zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Unfallflucht

Im Zeitraum vom 13.10.2024 – 16.11.2024 wurde ein auf einer Parkfläche im Bahnweg in Hemhofen abgestellter Wohnanhänger angefahren und beschädigt. Nachdem der Verursacher sich nicht um die Schadensregulierung kümmerte und davonfuhr, sucht die Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch nun Zeugen, um den Verursacher des Schadens in Höhe von 1000 Euro wegen der Straftat des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Rechenschaft ziehen zu können.