Klinikum Bayreuth GmbH lädt zu Medizinischem Vortrag ein

Alles für die Wirbelsäule – von zart bis hart

„Rückenschmerzen sind ein häufiger Grund für Arbeitsausfälle und Kostenverursacher Nummer eins im Bereich des Bewegungsapparates“, sagt Dr. Maximilian Keil, Leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie an der Klinikum Bayreuth GmbH, und Spezialist in Sachen Rücken. Am Mittwoch, 4. Dezember, spricht er um 18 Uhr im Rahmen eines Medizinischen Vortrags über Ursachen und Behandlungsalternativen bei Rückenschmerzen. Diese reichen je nach Krankheitsbild von Aktivierung und Bewegungstherapie bis hin zu hochkomplexen Operationen. Dabei möchte er vermitteln: manchmal ist weniger mehr. Betroffene, Angehörige und Interessierte lädt die Klinikum Bayreuth GmbH herzlich dazu in den Speisesaal im Therapiegebäude der Klinik Hohe Warte in Bayreuth ein.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.