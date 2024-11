Jahreshauptversammlung von Bündnis 90/Die Grünen KV Coburg Stadt

Am 14.11. fand die Jahreshauptversammlung der Grünen Coburg im Münchner Hofbräu statt. Ein Jahresrückblick zeigte, dass sehr viele Parteimitglieder im letzten Jahr aktiv waren, um sich für Nachhaltigkeit und Demokratie einzusetzen. Ca. 20 Veranstaltungen wurden im letzten Jahr gestemmt: mehrere gemeinsame Müllsammel-Aktionen, Vorträge z.B. über nachhaltige Landwirtschaft, die Teilnahme am Bündnis „Coburg Gemeinsam Gegen Rechts“ und die erfreuliche Umsetzung eines grünen Antrags zur Verkehrsberuhigung der Steingasse, sowie regelmäßige Kleidertauschaktionen jeden 1. Samstag im Monat von der Grünen Jugend im Mandatsbüro in der Judengasse und vieles mehr. Der Jahresrückblick auf die Arbeit des Vorstands, der Stadtratsfraktion, der Grünen Jugend und der Arbeitskreise war sehr beeindruckend. Ebenso begeisterte der Mitgliederzuwachs der letzten Wochen: Bundesweit traten in diesem Jahr über 20.000 Menschen in die Partei ein, ein überwiegender Teil erst in den letzten Wochen. Dies zeigte sich auch vor Ort am Mitgliederzuwachs und am Interesse an der Mitarbeit im Vorstand.

So kam es bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung zu spannenden Wahlen: Gewählt wurden Steffi Rohdenburg und Bernd Leuthäusser als Sprecher*innen-Duo, Petra Wöhner als Schatzmeisterin, Alexandra Müller als Schriftführerin, sowie Jule Neumann, Johanna Beetz, Constantin Heinold, Michael Dorant und Nicole Wehrmann für den Beisitz. Es traten nicht mehr zur Wahl an: Stefan Schwuchow, Rolf Hollering, Helena Lakemann und das grüne Urgestein Angela Platsch. Sie bleiben aber sicherlich weiterhin dem Vorstand verbunden und werden vor Ort aktiv sein für grüne Themen. Ebenfalls neu gewählt wurden die Delegierten und die Kassenprüfer*innen; auch über eine Satzungsänderung wurde abgestimmt. Der neue Vorstand setzte sich für die nächsten zwei Jahre das Ziel, die Verkehrspolitik und die ökologische Transformation vor Ort in Coburg verstärkt in den Blick zu nehmen. Für die Kommunalwahl Anfang 2026 soll eine schlagkräftige Liste zusammengestellt und ein sehr engagierter Wahlkampf geführt werden. Aktuell plant man mit Hochdruck und großer Motivation den Wahlkampf für die Bundestagswahl am 23.2.25.