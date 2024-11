Grundschule Kersbach unterstützt UNICEF

In Deutschland stand der Aktionstag unter dem Motto ,,Kinderrechte leben. Demokratie stärken. “Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November wurde in allen vier Jahrgangsstufen der Kersbacher Grundschule in den letzten Tagen einiges zum Thema Kinderrechtskonventionen und dem Kinderhilfswerk UNICEF besprochen.

Schon den jüngsten Schülern und Schülerinnen wurde klar, dass uns Kinderrechte und Demokratie alle angehen. Die Kinder waren bei diesem Thema sehr aufmerksam. Um hierfür ein Zeichen zu setzen, fertigten alle Kinder der Schule zusammen mit ihren Lehrerinnen ein Plakat mit sämtlichen Handabdrücken an und stellten sich in Herzform für ein eindrucksvolles Foto auf.

Mit dieser Aktion sollte verdeutlicht werden, dass nur die Kinder, die Vielfalt und Toleranz erleben, auch lernen respektvoll miteinander umzugehen.

Um das Kinderhilfswerk UNICEF auch finanziell zu unterstützen, spendet die Grundschule Kersbach einen Teil der Einnahmen, die am Freitag, den 22.11.24, durch den Verkauf weihnachtlicher Basteleien und Süßigkeiten auf dem Adventsmarkt ,,Kersbacher Lichterglanz“ eingenommen wurden.

