GRÜNE Erlangen verzeichnen Rekordzuwachs an Mitgliedern

Der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen verzeichnete auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen bedeutenden Meilenstein: Mit Christian Wolff konnte das 300. Mitglied offiziell begrüßt werden. Mit inzwischen über 320 Mitgliedern wird ein neuer Höchststand in der Geschichte des Verbandes markiert. Dieses Mitgliederwachstum ist nicht nur lokal zu beobachten, sondern auch auf Bundesebene: Seit dem Bruch der Ampelkoalition durch die FDP haben die Grünen bereits über 15.000 neue Mitglieder gewonnen.

„Die Grünen sind eine der maßgeblichen prägenden Kräfte der politischen Mitte in Erlangen und Deutschland geworden. Gerade jetzt ist es wichtig, dass die Mitte Haltung zeigt und sich politisch einbringt. Wir dürfen das Feld nicht denen überlassen, die aktiv gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, die Pfeiler unserer Demokratie, agitieren“, erklärt Wolff.

„Deshalb war und ist mein Eintritt bei den Grünen nur folgerichtig.“

Besonders bemerkenswert: Christian Wolff war zuvor viele Jahre Mitglied der FDP.

Im Fokus der Mitgliederversammlung standen zudem die Vorbereitungen für die anstehenden Wahlkämpfe. Paulus Guter, Direktkandidat für den Bundestag, präsentierte in einer motivierenden Rede die Strategie für den Bundestagswahlkampf. „Wir kämpfen gemeinsam um das Direktmandat. Dabei werden wir mit einem klaren Programm für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine starke lokale Wirtschaft um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler werben“, betonte Guter. „Wir starten mit viel Zuversicht und Rückenwind durch die zahlreichen Neumitglieder in einen kurzen Winterwahlkampf.“

Mit Tina Prietz kehrt eine erfahrene Wahlkämpferin und Organisatorin zurück in den Kreisvorstand, aus dem Pauline Port zurückgetreten war. „Ich freue mich riesig nach drei Jahren zurück zu sein und bei Bundestags- und Kommunalwahl hier in Erlangen mit anpacken zu können“, so die ehemalige Stadträtin.

Die Mitgliederversammlung demonstrierte eindrucksvoll die wachsende Stärke und den Gestaltungswillen des Kreisverbands. Mit dem Zuwachs an Mitgliedern und den ambitionierten Planungen für die kommenden Wahlkämpfe positionieren sich Bündnis 90/Die Grünen als treibende Kraft für den politischen Wandel in der Region.