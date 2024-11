Dieter Castelhun: Ein Leben für Hemalata in Indien

Dieter Castelhun ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Das Denkmal des Ehepaares steht in den Herzen der Kinder.

Bekannten Persönlichkeiten oder verdienten Mitbürgern wird gerne ein Denkmal gesetzt oder eine Straße nach ihnen benannt. Irmgard und Dieter Castelhun aus Bräuningshof haben ihr Lebenswerk über Jahrzehnte hinweg der Hilfe für indische Kinder gewidmet. Ihr ihr Denkmal lebt in den Herzen von einigen Tausend Sozialwaisen fort, denen sie Dank eines großen Unterstützerkreises in Franken ein behütetes Zuhause, Bildung und Ausbildung ermöglicht haben. Jetzt ist Dieter Castelhun im Alter von 90 Jahren verstorben.

Siemens-Erfahrung eingebracht

Er folgte seiner 2019 verstorbenen Ehefrau Irmgard, die für das Waisenhausprojekt Hemalata in Südindien Gesicht und Stimme war. Dieter Castelhun, der für den Siemenskonzern in Indien als Vertriebskaufmann und Revisor verantwortlich war, kümmerte sich im Hintergrund um Organisation, Mittelbeschaffung und Finanzierung der zahlreichen Hilfsprojekte für die beiden Häuser in Chennai und Surutupalli auf dem Land. Beide wurden dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Dieter Castelhun ist neun Monate nach seinem 90. Geburtstag in seinem Haus in Bräuningshof im Kreise der Familie sanft entschlafen. Der Kultur und den Menschen Indiens ein Leben lang verbunden, war er stolz, Gründervater der Hemalata-Hilfe zu sein und auf vielen Reisen die Projekte zu begleiten und die Fortschritte zu sehen. Zuletzt konnte er die Eröffnungsfeier für ein weiteres Technologiezentrums moderieren. Seine Antrieb war: „Indien sehen heißt Armut lernen“. Es verstand sich von selbst, dass Dieter Castelhun als Erster die Ehrenmitgliedschaft des neu gegründeten Hemalata-Förderkreises verliehen bekam, der die Arbeit unter der Leitung von Sohn Ulrich Castelhun fortsetzt.

Trauerfeier

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 17. Dezember, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Bubenreuth statt. Spenden auf das Konto des Förderkreises Hemalata sind im Sinne des Verstorbenen: Sparkasse Forchheim, Iban DE 11 7635 1040 00208355 59.