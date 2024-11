Bauarbeiten an Ampelkreuzung in Hof – ÖPNV beeinträchtigt

Ab Dienstag, 3. Dezember 2024, wird die Ampelanlage in der Ernst-Reuter-Straße an der Kreuzung beim Autohaus Exner umgebaut. Der Umbau der Ampelanlage wird voraussichtlich zwei Tage in Anspruch nehmen – geplante Fertigstellung ist Mittwoch, 4. Dezember gegen 16 Uhr.

In diesem Zeitraum ergeben sich für den Linienverkehr folgende Umleitungen: Die Linien 1502,1503,1517,15E11/1 und 15E11/2 fahren ab der Haltestelle Münsterschule zur Haltestelle Äußere Bayreuther Straße. Stadtauswärts gilt die reguläre Fahrstrecke.

Es entfällt die Haltestelle Anspann/Klinikum stadteinwärts.

Die Linie 1508 fährt Richtung Lindenbühl ab der Haltestelle Äußere Bayreuther Straße zur Ersatzhaltestelle Stephanstraße – diese befindet sich in der Stephanstraße, Ecke Parsevalstraße. Im Anschluss wird die Haltestelle Viceburgstraße bedient. Es entfällt die Haltestelle Anspann/Klinikum stadtauswärts. Für die stadtauswärtige Haltestelle Stephanstraße gibt es für die Linie 1508 ebenfalls eine Ersatzhaltestelle in der Stephanstraße, Ecke Parsevalstraße.