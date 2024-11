Bamberg Baskets reisen zum Tabellenletzten nach Göttingen

Mit der Partie zwischen Heidelberg und Rostock beginnt am Samstagabend der 10. Spieltag in der easyCredit Basketball Bundesliga. Alle Fans aus Freak City müssen jedoch bis Montagabend warten, ehe ihre Bamberg Baskets ins Geschehen eingreifen und mit dem Gastspiel bei der BG Göttingen den Spieltag abschließen.

Nach über zwei Wochen ohne Spiel ist die Partie in der Sparkassen Arena für beide Teams eine enorm wichtige, gilt es die aktuelle Niederlagenserie mit einem Sieg zu beenden. Während die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel nach zuletzt knappen Niederlagen in Vechta und in Weißenfels nach Niedersachsen reist, haben die Veilchen in der bisherigen BBL-Saison noch überhaupt kein Erfolgserlebnis verbuchen können.

Tip-Off in der Sparkassen Arena in Göttingen ist am Montagabend um 20:00 Uhr. Die Live-Übertragung auf Dyn beginnt wie gewohnt bereits 15 Minuten vor Spielbeginn. Kommentator ist Stefan Koch.

Anton Gavel (Head Coach Bamberg Baskets):