Advent am Kulmbacher Holzmarkt

Einstimmung auf „stade Zeit“: Händlervereinigung Unser Kulmbach e. V. lädt täglich in Advents-Pavillon am Holzmarkt ein

Erstmals in diesem Jahr sind in der Vorweihnachtszeit neben dem Weihnachtsgeschehen am Kulmbacher Marktplatz auch am Holzmarkt Veranstaltungen geplant. Aufgrund einer Initiative der Händlervereinigung Unser Kulmbach e. V. finden in einem eigens aufgebauten Pavillon am Holzmarkt täglich kleinere Events rund um das Thema „Advent und Weihnachten“ statt.

Christine Friedlein, Vorsitzende der Kulmbacher Händlervereinigung, hofft auf viele Besucherinnen und Besucher: „Wir laden alle Interessierten ab 30. November 2024 täglich in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in unseren Adventspavillon ein. Gemeinsam mit vielen Kunstschaffenden und Kulturakteuren haben wir ein wunderschönes Adventsprogramm auf die Beine gestellt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.“

Vom 30. November bis einschließlich 21. Dezember 2024 präsentieren sich täglich Vereine, Interessensgruppen, Initiativen wie der Kunstverein Kulmbach, das Theater „Das Baumann“, die Buschklopfer, Erich Olbrich, Pinkribbon-Deutschland, der Hospizverein und viele andere mehr und bieten ein stimmungsvolles Programm an. Den Auftakt macht am Samstag, 30. November 2024, Cornelia Morsch mit der Präsentation des Kunstvereins Kulmbach e. V.

„Die Idee, unsere starke Kulmbacher Kunst- und Kulturszene in der Vorweihnachtszeit so wunderbar in Szene zu setzen, finde ich klasse!“, so Oberbürgermeister Ingo Lehmann. „Deshalb haben wir von Seiten der Stadt Kulmbach diese Aktion gerne mitunterstützt“, betont Wirtschaftsförderer Thomas Tischer.

Das detaillierte Programm sowie alle Informationen rund um die Aktion „Advent am Holzmarkt“ gibt es unter anderem in der Buchhandlung Friedrich bei Christine Friedlein in Kulmbach. Oder gleich hier:

PROGRAMM „Advent am Holzmarkt“

täglich 16-17 Uhr