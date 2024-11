Weihnachtsoratorium und Orgelmatineen in der Bayreuther Schlosskirche

J.S. Bachs Weihnachtsoratorium

Es gehört zu den beliebtesten Oratorien überhaupt: Das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach. Am Samstag, 30. November um 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember um 15 Uhr präsentieren zwei Ensembles der Schlosskirche die Kantaten I – III und VI: Der Chor der Schlossskirche und das Junge Vokalensemble. Unter der Leitung von Regionalkantor Sebastian Ruf musizieren außerdem das Barockorchester „Exultate“ und die Solisten Anna Feith, Sopran – Joanna Jaworowska, Alt – Julian Freibott, Tenor und Oliver Pürckhauer, Bass. Eintrittskarten zum Preis von 10 bis 25 Euro sind an der Theaterkasse, im Pfarrbüro, an der Abendkassse (eine Stunde vor Konzertbeginn) und online bei http://www.reservix.de erhältlich.

Orgelmatineen zu Adventszeit

Sie gehören zur Tradition in Bayreuth wie der Christkindlesmarkt: Die Orgelmatineen zur Adventszeit in der Schlosskirche. Ein halbe Stunde Orgelmusik zur Mittagszeit fernab allen Trubels. Den Auftakt macht der „Hausherr“ Regionalkantor Sebastian Ruf am Samstag, 30. November um 12 Uhr. Unter dem Titel „Nun komm der Heiden Heiland“ sind Werke von Bach und Dupré zu hören. Der Eintritt ist frei.