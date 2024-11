Vortrag in Lichtenfels über „Die virtuelle Zukunft der Ausbildung“

FADZ Wirtschaftsverband und Technologietransferzentrum Oberfranken stellen Potenzial interaktiver Technologien für Unternehmen in den Fokus

Wie können Technologien wie Virtual Reality (VR) die Zukunft der Ausbildung und Schulung von Personal prägen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Veranstaltung „Immersive Technologien für Training und Ausbildung“, die am 10. Dezember um 16:30 Uhr vom FADZ Wirtschaftsverband in Kooperation mit dem Technologietransferzentrum Oberfranken in der Zukunftswerkstatt MACHBAR angeboten wird.

Im Rahmen eines praxisnahen Vortrags gibt Prof. Dr. habil. Jens Grubert von der Hochschule Coburg spannende Einblicke in die Möglichkeiten der Virtuellen Realität für Schulungszwecke. Dabei stehen nicht nur die Vorteile von VR in der Ausbildung und Schulung von Mitarbeitern im Fokus, sondern auch erfolgreiche Anwendungsbeispiele. Interaktive Live-Demonstrationen bieten den Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, die zukunftsweisende Technologie hautnah zu erleben.

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer, Personalleiter und Abteilungsleiter aus allen Branchen. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Unternehmen ihre Schulungsprogramme mithilfe von und Virtual Reality (VR) innovativ und zukunftsfähig gestalten können. Im Anschluss bietet sich beim Get-Together Gelegenheit zum Austausch und Networking.