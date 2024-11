Tim Reising tritt für Volt Bamberg als Direktkandidat bei der Bundestagswahl 2025 an

Der 23-jährige Lehramtsstudent bringt neben frischen Ideen eine beeindruckende internationale Perspektive in die nationale Politik. Als Sohn einer Diplomatin im Auswärtigen Amt hat er bereits zehn Jahre seines jungen Lebens in Portugal, Nigeria und Kenia verbracht. Als überzeugter Europäer hat Reising ein klares, langfristiges Ziel: ein föderales Europa, das seine Stärken vereint und gemeinsam neue Lösungen für globale Herausforderungen findet. „Wir brauchen ein Europa, das nicht nur reagiert, sondern gestaltet,“ erklärt Reising. „Zusammen können wir unseren Kontinent sozial, ökologisch und wirtschaftlich weiter voranbringen. Die Arbeit hierfür beginnt in den nationalen Parlamenten. Deshalb trete ich an.“

Mit seinen Positionen zu Klimaschutz, wirtschaftlicher Innovation und sozialer Gerechtigkeit bietet Reising den Wählenden eine visionäre, aber greifbare Alternative zu aktuellen ideologischen Grabenkämpfen. Populismus, Hetze gegen Minderheiten und allzu simple Antworten auf komplexe Zukunftsfragen lehnt er ab. Reising setzt auf Pragmatismus, Innovation und Kooperation.

„Tim Reising steht für eine neue Generation in der Politik,“ sagt der Bamberger Volt-Stadtrat Dr. Hans-Günter Brünker. „Er bringt die Überzeugung mit, dass Veränderung möglich ist, wenn Europa mit klaren Zielsetzungen zusammenarbeitet. Genau das brauchen wir jetzt in einer Zeit, in der die geopolitischen Fliehkräfte immer stärker werden.“

Rückenwind gibt Tim Reising das starke kommunale Ergebnis für die Partei Volt, die in Bamberg 6,1 Prozent der Stimmen holte und seitdem weiter im Aufwind ist. „Unsere Mitgliederzahl in Bamberg ist seit der Europawahl stark gewachsen. Das Interesse an Volt ist auch angesichts der Vertrauenskrise, in der die etablierten Parteien stecken, enorm“, sagt Reising. Volt werde zunehmend als echte Alternative für Menschen wahrgenommen, die sich nach neuen politischen Konzepten statt nach billigem Populismus sehnen, der die Probleme nicht löst, sondern nur für seine Zwecke instrumentalisiert.

Hierfür steht Tim Reising:

1. Ein föderales Europa: Gemeinsam stark in der Welt

Europa soll zusammenwachsen. Reising setzt sich für die langfristige Entstehung einer Europäischen Föderation ein, die wirtschaftliche und politische Stärke bündelt. „Nur so kann Europa als eigenständiger Pol in einer globalisierten Welt bestehen und soziale wie wirtschaftliche Innovationen vorantreiben“, erläutert er seine Vision. „Die Nationen unseres Kontinents müssen miteinander und voneinander lernen, forschen, gemeinsam europäische Politik gestalten und so den Wohlstand und die gesellschaftliche Entwicklung auf dem gesamten Kontinent sichern. Klar ist auch: Europa muss unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehen und zugleich eine neue, belastbare und dauerhafte Friedensarchitektur entwickeln.“

2. Klimaschutz: Nachhaltigkeit als europäisches Projekt

Der Kampf gegen den Klimawandel braucht europäische Antworten. Reising setzt auf den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien, eine EU-weite CO₂-Steuer und grenzüberschreitende Forschungsinitiativen. Dabei gehören Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit für ihn untrennbar zusammen. Ärmere Menschen müssen bei diesem notwendigen Wandel unterstützt und mitgenommen werden – zum Beispiel durch faire Mietpreise und bezahlbare Energie.

3. Integration: Potenziale heben statt destruktiver Debatten

Als jemand, der in mehreren Ländern auf zwei Kontinenten zu Hause war, weiß Reising, was Integration bedeutet. Er fordert eine europäische Strategie für Migration, die Chancengleichheit durch Bildung, Sprachförderung und aktive Teilhabe garantiert. „Integration gelingt nicht von allein – sie braucht entschlossenes Handeln,“ betont er. „Wir haben aktuell einen blinden Fleck bei der Frage, wie wir Menschen integrieren, die nach Europa kommen und hier ein Bleiberecht haben. Wir müssen diese Potenziale als Chance begreifen und ausschöpfen. Integration ist keine Einbahnstraße, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

4. Industriestandort Deutschland: Innovation als Schlüssel zur Zukunft

Tim Reising will Deutschland als starken und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort sichern. Dafür setzt er auf die Förderung von Innovationen. Um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, fordert Reising Investitionen in Forschung und Entwicklung, in Start-ups sowie eine bessere Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft. Sein Ziel: Deutschland soll führend bleiben – in Europa und der Welt. Dabei komme der Künstlichen Intelligenz (KI) eine Schlüsselrolle zu. „KI ist nicht nur ein Werkzeug, sondern der Treiber für die nächste industrielle Revolution,“ betont Reising.

Volt Bamberg lädt alle Bürger*innen ein, Tim Reising bei bevorstehenden Veranstaltungen kennenzulernen. Genaue Termine und weitere Informationen finden Sie demnächst auf unserer Website und Social-Media-Kanälen:

Über Volt:

Volt ist eine paneuropäische Bewegung, die innovative, nachhaltige und gerechte Politik für Europa gestaltet. Mit der Vision eines vereinten Kontinents setzt Volt auf kooperative Lösungen, die über Grenzen hinausreichen und neue Perspektiven eröffnen. In Bamberg unterstützen bereits mehr als 45 Mitglieder und Supporter die Partei.