Sportpreis Mittelfranken 2024: Eine bewegte Preisverleihung

Am 14. November war der Sport wieder zu Gast im „Alten Reithaus“ in Triesdorf. Der Schirmherr der Veranstaltung, Bezirkstagspräsident Peter Daniel Forster, der BLSV Sportbezirk Mittelfranken und der Mittelfränkische Schützenbund hatten eingeladen.

BLSV Präsident Jörg Ammon lobte in seiner Begrüßungsrede die gute Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Schützenbund und der Politik. Trotz der aktuell angespannten politischen Lage ist der Freistaat Bayern in der Sportförderung spitze. Im Haushalt 2024/2025 sind 50% mehr für die Sportvereine eingeplant. In Zahlen – 10 Mio Euro, welche über die Vereinspauschale ausgezahlt werden.

BLSV Bezirksvorsitzender Dieter Bunsen betonte, dass alle Anwesenden ein Ziel verfolgen, den Sport noch stärker in der Gesellschaft zu verankern und weiter ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bekommen. Eine gesunde, fair miteinander umgehende Gemeinschaft wie wir sie im Sport erleben, braucht unser Freistaat Bayern ganz dringend, unterstreicht Dieter Bunsen.

Die feierliche Verleihung bot einen Abend voller Stolz und Anerkennung für die herausragenden sportlichen Leistungen und das unermüdliche Engagement im Ehrenamt. Die Veranstaltung war ein Highlight des Jahres für die Sportgemeinschaft in Mittelfranken.

Ehrenamt im Fokus

Besonders hervorgehoben wurden die zahlreichen Ehrenamtlichen, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz den Sport in Mittelfranken erst möglich machen. Ohne ihre Hingabe und Leidenschaft wären viele Vereine und Sportveranstaltungen nicht denkbar. Stellvertretend stehen sie für Tausende sportlich Engagierte in den Sport- und Schützenvereinen.

Herausragende sportliche Leistungen

Auch die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres wurden gebührend gefeiert. Unter den Preisträgern befand sich die junge Profiradrennsportlerin Ricarda Bauernfeind von der RSG Ansbach. Die Filmaufnahmen ihres beeindruckenden Tour de France Etappensiegs wurden mit tosendem Applaus gewürdigt.

Ein Abend des Stolzes und der Feier

Die Verleihung des Sportpreises Mittelfranken war nicht nur eine Anerkennung der individuellen Leistungen, sondern auch ein Ausdruck des Stolzes auf die gesamte Sportfamilie der Region. Die festliche Atmosphäre, die bewegenden Reden und die strahlenden Gesichter der Preisträger machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Unsere elf Sportpreisträgerinnen und Sportpreisträger stehen stellvertretend für unsere große Sportfamilie: