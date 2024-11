SPD Bamberg empört über Schlingerkurs der CSU

Die SPD-Stadtratsfraktion sowie der SPD-Kreisverband sind empört über den Schlingerkurs der CSU. Die Planlosigkeit der CSU wird erneut deutlich: In einer Pressemitteilung der CSU vom 19.11.2024 wird neuerdings die weitere Existenz des Ankerzentrums in Bamberg-Ost befürwortet. Dies überrascht, weil die Bamberger CSU einstimmig vor vier Wochen die Schließung des Ankerzentrums gefordert hat. Jetzt will sie davon nichts mehr wissen. Noch am 19.10.2024 hat die CSU jeden „Kuhhandel“ über die Zukunft des Ankerzentrums strikt abgelehnt. Jetzt vertritt sie eine andere Position und spricht von einer weiteren Existenz des Ankerzentrums über den 31.12.2025 hinaus, wenn auch in kleinerer Form.

Dazu der Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Heinz Kuntke: In Bamberg-Ost erwartet man die politische Unterstützung dafür, dass der einstimmige Beschluss „des Stadtrates vom 16.10.2024, das Ankerzentrum zu schließen, umgesetzt wird. Die CSU missachtet eklatant die Interessen der Bürgerschaft des Bamberger Ostens“.

„Geradezu lächerlich“ ist der Vorwurf der CSU, bei der Diskussionsgrundlage zu möglichen Standorten einer dezentralen Unterbringung, seien die „relevanten Akteure“ nicht eingebunden worden. Tatsache ist, dass die Bürgervereine und der Ältestenrat des Stadtrats zuerst beteiligt wurden. Sind das keine „relevanten Akteure“? Diese „Respektlosigkeit der CSU gegenüber den Bürgervereinen ist bemerkenswert“, so Olaf Seifert, Kreisverbandsvorsitzender der SPD-Bamberg.