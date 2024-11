Sparkasse Coburg – Lichtenfels ehrt Dienstjubilare für langjährige Verbundenheit

25 und 40 Jahre mit Herz, Verstand und Seele fürs Unternehmen

Für insgesamt 14 Sparkassler ist 2024 ein besonderes Jahr: Vor 40 bzw. 25 Jahren – 1984 bzw. 1999 – starteten sie ihre Sparkassen-Laufbahn. Damals noch in der Kreissparkasse Lichtenfels bzw. der Vereinigte Coburger Sparkassen. Mit Hingabe und Engagement haben sie die Entwicklung der Sparkasse in dieser Zeit mitgestaltet und zum Erfolg des regionalen Kreditinstituts beigetragen, das heute mit einer Bilanzsumme von 3,08 Mio. Euro führend in der Region ist. Für die über 80.000 Kundinnen und Kunden sind gerade die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtige, vertrauensvolle Ansprechpartner. Sie sind die Sparkasse, ihr Gesicht in der Öffentlichkeit.

Mit einer durchschnittlichen Beschäftigungsdauer von 25,8 Jahren liegt die Sparkasse deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Für den Vorstand

ein gutes Zeichen vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen sowie der wachsenden Dynamik und Flexibilität des heutigen Arbeitsumfeldes. Das

langfristig motivierte Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertet Dr. Martin Faber als einen Ausdruck von Zufriedenheit – mit der Arbeit, dem Arbeitgeber und dem persönlich Erreichten.

In der Region Coburg und Lichtenfels ist die Sparkasse für ihre 507 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zuverlässiger und attraktiver Arbeitgeber. Sie bietet gute Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die Belegschaft wird durch eine verantwortungsvolle und nachhaltige Personalpolitik unterstützt. Die Personalentwicklung ist erfolgs- und stärkenorientiert. Dabei werden individuelle Belange und Bedürfnisse sowie individuelle Talente berücksichtigt. Darüber hinaus trägt die Sparkasse mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen dazu bei, dass Beruf und Familie vereinbar sind und Gesundheit gefördert wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren außerdem von überdurchschnittlichen freiwilligen sozialen Leistungen.

Neben einer fundierten Ausbildung bietet die Sparkasse vor allem sehr gute Karrierechancen vor Ort in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das belegen die

verschiedenen Werdegänge der Jubilare anschaulich. Traditionell werden die Jubilare in einer gemeinsamen Feierstunde für ihre langjährige Treue geehrt. Im Rahmen der Ehrung dankte Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Faber den Kolleginnen und Kollegen für ihren beruflichen Einsatz im Laufe der Jahre. „Was Sie die letzten Jahre für die Sparkasse geleistet haben, haben Sie mit Herz, Verstand und Seele getan!“ betonte er im Rahmen der diesjährigen Jubiläumsfeier und bedankte sich persönlich für die geleistete Arbeit. Ergänzend dazu überreichte er jedem Jubilar eine Urkunde und ein Pralinenpräsent.

Urkunden und Geschenke für ihre 40-jährige Sparkassen-Tätigkeit erhielten: Carola Brettel (BeratungsCenter Michelau), Doris Fischer (BeratungsCenter Lichtenfels-Kronacher Str.), Stefanie Franz (BeratungsCenter Bad Rodach), Holger Langbein (Immobiliengutachter), Peter Müller (Personalbetreuung) und Günther Präcklein (Kredit Standard).

Für ihre 25-jährige Zugehörigkeit wurden geehrt: Jens Eisele (Gewerbekundenberatung), Robert Fritz (ImmobilienCenter), Sven Hellmich (Versicherungsgeschäft), Petra Leutner (BeratungsCenter Bad Staffelstein), Christian Macion (Prozesse und Produkte Aktiv), Silke Parthum (BeratungsCenter Coburg-Markt), Sandra Weyh (Kommunikation & Online Management) und Julia Zapf (Elternzeit).