Schulweghelfer unterstützen Verkehrserziehung der Grundschule Egloffstein

Viele Grundschulkinder kennen die Fahrradprüfung in der vierten Klasse, bei der seit Generationen das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt wird. Doch an der Grundschule Egloffstein soll – wie an vielen anderen Schulen in Bayern – mit der Verkehrserziehung künftig bereits ab der zweiten Klasse begonnen werden. Damit die Kinder dafür nicht jeden Tag ihr Fahrrad mit zur Schule bringen müssen, will die Schule kindgerechte Roller anschaffen. Damit sollen das Abbiegen, das Halten an der roten Ampel und andere Verkehrsregeln auf dem Schulgelände geübt werden.

Deren Kauf wird jetzt mit 600 Euro unterstützt. Diese Summe bekommen die 17 Ehrenamtlichen als Aufwandsentschädigung von der Marktgemeinde. Die Schulweghelfer stehen an Schultagen jeden Morgen für eine halbe Stunde im Ortskern von Egloffstein, um die Grundschüler sicher über die Talstraße zu geleiten. Jedes Jahr werden neue Schulweghelfer von der Polizei Ebermannstadt entsprechend geschult. Freiwillige können sich gerne bei den Verantwortlichen melden.