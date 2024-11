REHAU Erlangen führt Schachtmodernisierung am eigenen Standort durch

Auf geringem Raum und in unwegsamen Gelände gelang die Modernisierung des defekten Betonschachts in nicht einmal zwei Tagen. © REHAU Erlangen – REHAU Industries saniert einen beschädigten Betonschacht auf dem eigenen Firmengelände in Erlangen. Aufgrund von Wurzeleinwuchs, korrodierten Steigeisen und Grundwassereintritt drohte der alte Betonschacht zu versagen. REHAU setzte auf sein selbst entwickeltes Schacht-in-Schacht Verfahren und erneuerte den Schacht in Rekordzeit.

Auf eigenes Verfahren gesetzt

Gut versteckt und fast vollständig überwuchert lag der defekte Betonschacht in einem unbefestigten Waldstück auf dem Firmengelände. Durch den massiven Wurzeleinwuchs im Bereich der Schachtringe, stark korrodierten Steigeisen und hohem Grundwassereintritt musste der Schacht dringend erneuert werden. REHAU wählte hierfür, das Schacht-in-Schacht Verfahren. Mit dieser Lösung lässt sich ein defekter Schacht schnell und präzise erneuern. Dazu wird ein maßgefertigter, langlebiger Kunststoffschacht der nächstkleineren Nennweite in den defekten Altschacht gesetzt.

Effizientes Vorgehen

Die Modernisierung führte REHAU ohne externe Baufirma in nicht einmal zwei Tagen durch. Das zeit- und kostenintensive Ausheben und Ersetzen des alten Schachts entfällt komplett. Auch auf schwierig anzubringende und kurzlebige Beschichtungen wird verzichtet. Stattdessen wird ein kleinerer, neuer Kunststoffschacht direkt in den Altschacht eingesetzt. Dieser dichte und standsichere Schacht hat eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren.

Dichtheitsprüfung bestätigt Erfolg

Die Firma RRS aus Nürnberg führte vor und nach der Sanierung eine Dichtheitsprüfung durch. Diese umfasste eine optische Prüfung sowie eine Wasserstandprüfung. Die Ergebnisse bestätigten die erfolgreiche Sanierung des Schachts.

Traditionsstandort Erlangen

Der Polymerspezialist REHAU Industries ist seit 55 Jahre in der Region verwurzelt. Heute zählt der Standort mit den Divisionen Building Solutions und Window Solutions über 400 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen engagiert sich auch lokal. So unterstützt REHAU benachbarte Bildungseinrichtungen mit Schulpatenschaften und ist Mitglied der städtischen Kunstkommission. Auch in der Klimaallianz Erlangen ist REHAU seit 2017 Mitglied. Am Firmensitz selbst setzt REHAU ebenfalls auf zukunftsorientierte Energien. So wurde 2023 ein leistungsstarker Solarpark in Betrieb genommen. Im Betreibermodell wird das Unternehmen 60 Prozent seines Eigenstrombedarfs aus der Kraft der Sonne decken können und seinen CO2-Fußabdruck um rund 630 Tonnen pro Jahr senken.

REHAU Industries bildet das Dach für die Divisionen Building Solutions, Window Solutions, Interior Solutions (FS) und Industrial Solutions, die in ihren jeweiligen Märkten eigenständig agieren, sowie den divisionsübergreifend tätigen Services-Einheiten REHAU Services & Solutions. Mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 150 Standorten setzen sich weltweit gemeinsam dafür ein, das Leben durch den Einsatz innovativer, nachhaltiger Technologien für die Bau-, Möbel- und Industriewirtschaft weiter zu verbessern: Engineering progress. Enhancing lives.

REHAU Industries ist Teil der globalen REHAU Group, die sich auf polymerbasierte Lösungen spezialisiert hat. Mit ihren insgesamt rund 20.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von über 4,5 Milliarden Euro.