Prämierung der schönsten Marktbude am Bayreuther Christkindlesmarkt

In Kooperation mit der Stadt Bayreuth veranstalten wir – in diesem Jahr zum zweiten Mal unter Einbeziehung der Öffentlichkeit – die bereits zur Tradition gewordene Prämierung der schönsten Marktbude auf dem Bayreuther Christkindlesmarkt in den Kategorien „Essen & Trinken” und „Warenverkauf & Geschenkideen”. Eine fachkundige Jury – bestehend aus Oberbürgermeister Herrn Thomas Ebersberger, den Fraktionsvorsitzenden, Vertretern der Stadt Bayreuth, Vertretern der BMTG und dem Bayreuther Christkind – bewertet bei einem Rundgang 39 Verkaufsstände nach festgelegten Kriterien und Rubriken. Die Öffentlichkeit kann zwischen dem 25. November und dem 28. November 2024 bis 12 Uhr auf www.weihnachtliches-bayreuth.de für ihren Favoriten abstimmen und 2×1 Christkindlesmarkt-Gutscheinpaket im Wert von 15 € und Bayreuther StattGeld in Höhe von 10 € gewinnen. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 28.11. um 17:00 Uhr auf der Aktionsbühne des Christkindlesmarkts statt.

