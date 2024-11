Polizeibericht Hochfranken vom 28.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Ladendiebstahl

COBURG. Am Mittwochnachmittag wurde eine Streife der Coburger Polizei zu einem Ladendiebstahl in die Niorter Straße beordert.

Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes konnten eine 73-jährige Frau beobachten, wie diese den Kassenbereich passierte, ohne die zuvor entwendeten Artikel zu bezahlen. Ganz ungeniert mit der Ware in der Hand wollte die Rentnerin den Markt verlassen, wurde jedoch vom Personal angehalten und anschließend den hinzugerufenen Beamten übergeben.

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten der Dame noch zwei zurückliegende Diebstähle im gleichen Geschäft nachgewiesen werden.

Im aktuellen Fall beläuft sich der Wert der erbeuteten Ware auf rund 30 Euro.

Pkw mutwillig beschädigt

GRUB AM FORST, LKR.COBURG. In der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr bis Mittwoch 7.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen VW Tiguan, der in der Tatzeit im Röstenweg und am Rathaus in Grub am Forst parkte.

Der Täter hinterließ mehrere Kratzer vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an der Beifahrerseite und richtete damit einen Schaden von etwa 2.000 Euro an.

Die Coburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen Unbekannt.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 erbeten.

Polizeiinspektion Kronach

Opel entwendet

Kronach – Seinen grauen PKW Opel Corsa parkte ein 24-jähriger Geschädigter am Mittwoch, 27.11.2028, gegen 18.00 Uhr auf einem Parkplatz unmittelbar vor seinem Wohnanwesen in der Gerhardt-Hauptmann-Straße in Kronach. Gegen Mitternacht erwachte der Geschädigte durch Motorgeräusche vor seiner Wohnung. Im weiteren Verlauf konnte er beobachten, wie ein bislang unbekannter Täter mit dem Opel davonfuhr. Am PKW waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich von Lichtenfels angebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach dem entwendeten Fahrzeug verlief negativ. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf etwa 1250 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Stromkabel durchtrennt

KULMBACH – Im Zeitraum vom 26.11.2024, 17:30 Uhr bis 27.11.2024, 09:00 Uhr, wurde in Seidenhof auf dem Parkplatz eines Möbelhauses die Stromleitung der dortigen Imbissbude durchtrennt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 150 Euro. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunken auf dem Fahrrad

MAINLEUS, LKR. KULMBACH – Am 27.11.2024, gegen 20:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Kulmbacher Polizei einen 63-Jährigen, der mit seinem Fahrrad durch Schwarzach fuhr. In der Straße Am Zentbach hielten sie den Mann an, weil er keine Beleuchtung an seinem Zweirad hatte. Während der Kontrolle kam den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest vor Ort lieferte das Ergebnis von 1,94 Promille. Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt musste sich der Mann einer Blutentnahme im Klinikum unterziehen.