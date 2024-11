Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 28.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahl sollte Arbeit verschaffen

BAMBERG. Mittwochnachmittag wurde in einem Supermarkt in der Ludwigstraße ein 22-Jähriger dabei beobachtet, wie er an der Kasse mehrere Artikel bezahlte. Wurst, im Wert von ca. 3,20 Euro zahlte er allerdings nicht. Nach der Kasse darauf angesprochen, gab er an, dass er die Ware nicht bezahlt hatte, weil er mit dem Geschäftsführer des Ladens sprechen wollte. Er wollte sich auf dem Wege in dem Laden bewerben und dort arbeiten. Ob Das der richtige Weg war, ist fraglich.

Diebesgut im Rucksack beläuft sich auf ca. 115 Euro

BAMBERG. Mittwochfrüh steckte sich ein 26-Jähriger in einem Warenhaus in der Forchheimer Straße die Taschen voll. Zwar zahlte er einige Artikel an der Kasse, als er den Laden verlassen wollte, schlug allerdings die Diebstahlsicherung an. In seinem Rucksack hatte er neben Süßigkeiten auch Batterien, Geldbörsen, eine Gürteltasche und Socken im Gesamtwert von ca. 115 Euro. Außerdem hatte der Mann früh um 9:45 Uhr 1,62 Promille.

Ware im Wert von ca. 920 Euro im Transporter versteckt

BAMBERG. Mittwochnachmittag fuhren drei Personen mit ihrem Kleintransporter in den Außenbereich eines Baumarktes am Laubanger. Während eine 46-Jährige mit ihrem 39-Jährigen Bruder im Laden einkaufen ging, blieb die Ehefrau des 39-Jährigen am Fahrzeug stehen. Mit zwei Einkaufswägen kam das Geschwisterpaar zurück und verstaute den Einkauf im Transporter. An der Fahrzeugkasse bezahlten sie Artikel im Wert von 650 Euro. Artikel im Wert von 920 Euro versteckten sie allerdings im Fahrzeug und sollte von dem Dreiergespann nicht bezahlt werden.

VW/Golf macht sich selbständig

BAMBERG. Die Polizei Bamberg erreichten am Mittwochmorgen mehrere Anrufe, weil in der Altenburger Straße ein Fahrzeug am Baum stand und einen größeren Schaden aufwies. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde ein roter VW/Golf vorgefunden, welcher in leichter Schräglage am Baum hang. Ein Fahrer war vor Ort nicht ausfindig zu machen. Gegen 13:00 Uhr meldete sich der Fahrer des Fahrzeugs. Grund des Unfalls war offensichtlich die nicht ausreichend angezogene Handbremse. Anscheinend löste sich diese und das Auto rollte selbständig auf den Baum. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Am Baum entstand nur ein geringer Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

BURGEBRACH. Am Montagnachmittag ereignete sich in der Bamberger Straße ein Diebstahl. Ein 30-Jähriger wollte mit Kaffee in Höhe von 1,79 Euro einen Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen.

Verkehrsunfälle

BURGEBRACH. Gestern Abend kam es an der Kreuzung Bamberger Straße und Am Sportplatz zu einem Vorfahrtsverstoß zwischen zwei Pkw’s. Hierbei verursachte eine 83-jährige Fahrzeugführerin einen Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

Sonstiges

BREITENGÜßBACH. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch einen unbekannten Täter im Gewerbepark der geparkte Lkw und der dazugehörige Anhänger mittels Sprühfarbe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Fahrer und Fahrzeug nicht verkehrssicher

ZAPFENDORF, Lkr. Bamberg. Ein Verfahren wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten hat nun ein 25-jähriger Mann am Hals. Bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg am späten Mittwochmorgen entsprachen weder sein körperlicher Zustand noch sein Auto den Verkehrsregeln.

Kurz nach 10.45 Uhr bemerkte die Streifen den Renault des jungen Verkehrsteilnehmers, weshalb sie ihn in der Scheßlitzer Straße anhielt. Bei der genaueren Kontrolle des technischen Zustands des Wagens konnten die Beamten feststellen, dass für die neu eingebauten Frontlichter und für die getönten Scheiben keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr vorlag. Aber auch der Fahrer wirkte auf die Polizisten verkehrsunsicher, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Nachdem dieser positiv ausfiel, war eine Blutentnahme fällig und das Auto blieb vor Ort stehen. Zudem leiteten die Verkehrspolizisten gegen den 25 Jahre alten Mann wegen der begangenen Delikte ein Bußgeldverfahren ein.

Unter Drogeneinfluss und mit Handy unterwegs

BAMBERG. Die unzulässige Handynutzung kommt für einen 35 Jahre alten Verkehrsteilnehmer doppelt teuer zu stehen. Er stand nämlich bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg am frühen Mittwochabend im Bamberger Osten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der Mann mit seinem E-Scooter fiel den Beamten gegen 17:30 Uhr am Berliner Ring auf, nachdem er über mehrere hundert Meter Fahrt unzulässiger Weise sein Mobiltelefon in der Hand hielt und darauf tippte. Nachdem die Streife den Fahrer stoppten, fiel ihnen aufgrund seines Verhaltens auf, dass der 35-Jähriger offenbar vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen hatte. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Neben des Handyverstoßes muss sich der Verkehrsteilnehmer auch noch wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Ladendiebstahl

Ebermannstadt. Am Mittwochnachmittag wurde eine 87-jährige Dame dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt am Kirchenplatz mehrere Schokoladen-Artikel in ihre Jacke steckte. Die restliche Ware im Wert von rund 13 EUR hat sie an der Kasse bezahlt. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde die Rentnerin auf den Diebstahl angesprochen. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 11,15 EUR. Gegen die Frau wurde Strafantrag gestellt.

Unfallflucht am Bahnhof

Ebermannstadt. Am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr parkte eine 47-jährige ihren blauen BMW am Parkplatz beim Bahnhof. Bei ihrer Rückkehr gegen 12.10 Uhr stellte sie an ihrem Fahrzeug einen Unfallschaden fest. Während der Unfallaufnahme entdeckte man am BMW weißen Lackabrieb. Da es sich dennoch um einen bislang unbekannten Täter handelt, bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt um Hinweise unter Tel: 09194 / 7388-0.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Hausen. Am Mittwochmorgen befuhr ein 48-jähriger PKW-Fahrer die Bundesstraße B470 von Wimmelbach in Richtung Forchheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr touchierte dieser den vorfahrtsberechtigten PKW einer 58-Jährigen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den beiden PKWs entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,00 EUR.

Heroldsbach. Eine 40-jährige PKW-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen die Bundesstraße B470 von Oesdorf in Richtung Adelsdorf. Beim Abbiegen nach Zeckern übersah sie eine entgegenkommende 51-jährige PKW-Fahrerin, welche die B470 in Richtung Oesdorf befuhr und es kam zu einem Zusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden der beiden PKWs beläuft sich auf jeweils ca. 5.000,00 EUR.

Diebstähle

Forchheim. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter ein abgesperrtes Fahrrad samt Schloss aus dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof. Der aktuelle Zeitwert des blauen Citybikes der Marke Kettler wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt. Hilfreiche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Zwei weitere Fahrräder wurden im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmorgen samt deren Schlösser aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Burgerhofstraße entwendet. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Tourrex sowie ein rot/weißes Rennrad der Marke Atala. Der aktuelle Zeitwert der beiden Räder beläuft sich auf ca. 250,00 EUR. Auch hier bittet die Polizeiinspektion Forchheim um hilfreiche Zeugenhinweise (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Am Mittwochabend entwendete eine 50-Jährige ein Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Bamberger Straße. Durch den akustischen Alarm beim Verlassen des Ladens konnte diese durch eine Mitarbeiterin aufgehalten werden. Das Parfüm konnte in ihrer Jackentasche festgestellt werden. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 7,00 EUR.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Diebstahl von Betäubungsmitteln

LICHTENFELS. Ein 19-jähriger Lichtenfelser entwendete am Mittwochabend verschreibungspflichtige Betäubungsmittel aus einer medizinischen Einrichtung. Dem Personal fiel der Diebstahl rechtzeitig auf und riefen daraufhin die Polizei, die daraufhin den Mann durchsuchte. Hierbei konnte weißes Pulver aufgefunden werden. Ein Stoffbestimmungstest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain an, weshalb der Mann sich nun wegen seiner Taten verantworten muss.

10.000 Schaden nach Verkehrsunfall

BAD STAFFELSTEIN. Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus einem Grundstück in der Keltenstraße und übersah hierbei eine 43-Jährige mit ihrem Mitsubishi, die gerade die Bamberger Straße in südliche Richtung befuhr. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Mitsubishi-Fahrerin frontal in die linke Fahrzeugseite des ausfahrenden Opel-Fahrers fuhr. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Opel musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben bei dem Unfall alle Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Auto angefahren und anschließend geflüchtet

BURGKUNSTADT/LKR. LICHTENFELS. Ein am Dienstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der „Kirchleiner Straße“ abgestellter VW wurde von bislang unbekannten Verursachern am Spiegel der Fahrerseite erheblich beschädigt. Die Verursacher entfernten sich anschießend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Nummer 09571/9520-0.

Falscher Polizist in Lichtenfels unterwegs

LICHTENFELS. Bereits zum zweiten Mal hat ein Mann in Lichtenfels Bürger angesprochen und sich hierbei als „falscher Polizist“ ausgegeben. In beiden Fällen sprach er Passanten an, wies sie auf eine angeblich begangene Ordnungswidrigkeit hin und forderte einen Geldbetrag. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet um Mitteilung von Bürgern, die ebenfalls von dem Mann angesprochen wurden. Die Polizeiinspektion Lichtenfels rät zu Wachsamkeit und empfiehlt, in einem solchen Fall unverzüglich die „richtige“ Polizei zu kontaktieren.

Einbruch & Sachbeschädigung in Tiefgarage

LICHTENFELS. In der Zeit von Mittwoch, 20.11. bis Mittwoch, 27.11 hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstüre eines Gebäudekomplexes in der Bamberger Straße auf und verursachten erhebliche Schäden in der angrenzenden Tiefgarage. Durch die Eindringlinge wurde außerdem ein Raum aus Trockenbauwänden zertrümmert und Feuerlöscher entleert. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet um Mithilfe. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

Verkehrsunfall im Kreisverkehr

BAD STAFFELSTEIN. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr an der St 2197 bei Bad Staffelstein. Ein 61-jähriger VW-Fahrer befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen an der Ausfahrt i. R. Unnersdorf verlassen. Eine 77-jährige kam aus Richtung Grundfeld und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, weshalb es in Folge dessen zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf 6.000 Euro.