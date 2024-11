Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 28.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Zahlreiche berauschte Verkehrsteilnehmer

Eine Vielzahl von E-Scooterfahrern musste die Erlanger Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtgebiet aus dem Verkehr ziehen. Alle standen hierbei entweder unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln.

Vier Verkehrsteilnehmer standen unter Alkoholeinfluss, die durchgeführten Tests ergaben hier Werte zwischen 0,72 und 1,26 Promille. Während gegen zwei 21 Jahre alte Männer und eine 35-jährige Frau Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden, sieht sich der alkoholbedingte Spitzenreiter, ein 44-jähriger Mann, nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegenüber.

Weiterhin wurden noch zwei 31 und 34 Jahre alte Männer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beide zeigten hierbei drogentypische Auffälligkeiten und räumten den vorhergehenden Konsum von Betäubungsmitteln auch ein. Auch diese müssen sich nun aufgrund einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Neben dem berauschten Zustand hatten die kontrollierten Personen noch etwas gemeinsam. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung ging es für alle zu Fuß nach Hause.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Gestern Abend kam es auf der Kreuzung Hans-Ort-Ring / PeterFleischmann-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Der 18-jährige Fahrer des Rettungswagens, welcher auf der Anfahrt zu einem Einsatz war, fuhr mit Sonderrechten auf dem Hans-Ort-Ring in Richtung Erlangen und bei Rotlicht in den betreffenden Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah er den von Niederndorf kommenden Pkw, welcher bei Grünlicht bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren war und touchierte mittig dessen linke Fahrzeugseite.

Der 48-jährige Fahrer des Pkw wurde bei der Kollision schwerer verletzt, der 17-jährige Beifahrer erlitt einen Schock. Auch der Fahrer des Rettungswagens wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.