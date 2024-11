Musikalisches & Literarisches zum Advent in Ebermannstadt

Kurzweilig, humorvoll und besinnlich, so lässt sich das Adventsprogramm des BR-Sprechers Tobias Föhrenbach und des Gitarristen Stefan Grasse am besten beschreiben. In der Adventsveranstaltung des Kulturkreises Ebermannstadt werfen sich die beiden Protagonisten mit ihren literarischen und musikalischen Beiträgen die Bälle bzw. die glänzenden Weihnachtskugeln zu. Die fein ausgewählte Prosa und Lyrik sorgen für eine stimmungsvolle Adventszeit, einfühlsam von der Musik umrahmt.

Hier erklingen vertraute Weihnachtslieder neu arrangiert als Bossa Nova, Rumba oder Son. Hinzu kommen feierliche Barockmusik von J. S. Bach und romantische Werke von Frédéric Chopin und Francisco Tárrega.

Tobias Föhrenbach und Stefan Grasse präsentieren ihre grandios aufeinander abgestimmten Künste zum Genießen der „Stillen Zeit“ des Jahres!

Tobias Föhrenbach ist als Moderator verschiedener Hörfunk- und Fernsehsendungen des Bayerischen Rundfunks bekannt. Stefan Grasse gab weit über 3.000 Konzerte in vielen Ländern Europas, den USA, China, Argentinien und Australien. Er erhielt Kulturpreise u.a. von der Stadt Nürnberg und dem Bezirk Mittelfranken.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 1. Dezember um 18 Uhr in der festlich geschmückten Scheune im Wiesentgarten (Ebermannstadt), Am Kirchenwehr 10 statt. Tickets zu 10 € sind ab 17 Uhr an der Abendkasse erhältlich.