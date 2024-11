KUFA Bamberg präsentiert: Pippo und Pelina – zwei Clowns auf Entdeckungsreise

Fränkischer Theatersommer

Am Sonntag, 26.01.2025, 14:00 Uhr, zeigt der Fränkische Theatersommer e.V. in der Kulturfabrik KUFA das Kinderstück „Pippo und Pelina – Zwei Clowns auf Entdeckungsreise“.

Wenn zwei Clowns die Welt entdecken wollen, brauchen sie einen großen Koffer und viel Mut. Denn da gibt es so manche Überraschung, vor denen andere Clowns Reißaus nehmen würden. Nicht so Pippo und Pelina, die auch in gefährlichen Lagen immer noch eine Idee im Köpfchen oder auch in ihrem Koffer haben.

Was die Beiden alles erleben, bringt sie ständig zum Staunen und oft auch zum Lachen, manchmal allerdings auch zum Zittern und Bibbern. Bevor der eine vollends verzweifelt, kommt ihm flugs der andere zur Hilfe.

Aber wenn beide in der Patsche stecken – was dann? Zum Glück sind da noch die Kinder….

Darsteller*innen: Marla Saris Jan Burdinski; Textfassung & Regie: Jan Burdinski

Karten im Vorverkauf gibt es unter www.bvd-ticket.de und www.theatersommer.de.

Infos unter: www.kufa-bamberg.de und https://theatersommer.de/programm/kindertheater/pippo-und-pelina