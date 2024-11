Königsessen bei den Lichtenfelser Scharfschützen

Vom Rehbraten bis zum Gänsemarsch spannte sich auch in diesem Jahr der Bogen beim Königsessen der Königlich Privilegierten Scharfschützengesellschaft Lichtenfels. Die Veranstaltung verfügt über eine beeindruckende Tradition und so hatten sich auch am Samstag im Lichtenfelser Schützenhaus eine reine Männergesellschaft an langen Tischen eingefunden, um nicht nur dem leiblichen Wohl zu frönen, sondern auch eine Vielzahl von Ehrungen vorzunehmen.

Dabei galt das Hauptaugenmerk von Schützenmeister Harald Goch im Rahmen seiner Begrüßung natürlich dem amtierenden Königshaus mit Schützenkönig Michael Haas und seinen beiden Rittern Jörg Lesch und Andreas Werner. Und um die entsprechend zu ehren hatten sich auch stellvertretender Landrat Helmut Fischer, 2.Bezirksschützenmeister Werner Hackenschmidt, die 3 Ehrenschützenmeister Alfred Brandmeier, Siegfried Jäkel und Erwin Kalb, sowie die Ehrenmitglieder der Gesellschaft eingefunden. 1. Bürgermeister Andreas Hügerich, sowie 1. Bezirksschützenmeister Andreas Hummel mussten sich leider krankheitsbedingt entschuldigen. Harald Goch bedankte sich bei „Chefkoch“ Richard Werner für die sehr gute Küche auch während des Jahres und lies als kleinen Wermutstropfen anklingen, dass immer noch keine Nachfolge für Küche und Bewirtung gefunden werden konnte. Andreas Leikeim, von der gleichnamigen Familienbrauerei, dankte der Schützenmeister für die immerwährende Unterstützung, besonders auch zum traditionellen Lichtenfelser Schützen- und Volksfest. Begrüßen konnte er auch den 1. Vorstand der BJV Michael Ament, sowie deren Schatzmeister Dieter Domes.

Kurz und bündig fiel dann das Grußwort des amtierenden Schützenkönigs Michael Haas aus, der sich bei allen helfenden Schützenschwestern und Schützenbrüdern in der Küche an der Theke und beim Bedienen bedankte. Sein besonderer Dank galt auch dem Schützenmeisteramt und allen fleißigen Helfern, die oft im Hintergrund bleiben. Er wünschte zum Abschluss allen einen „guten Appetit“.

Nach dem köstlichen Mahl richtete stellvertretender Landrat Helmut Fischer Grußworte an die Schützengesellschaft und bekräftigte, dass die Lichtenfelser Schützen bei allen Veranstaltungen und der Vielfalt der Sportdisziplinen ein Vorbild im Landkreis darstellen.

1.Sportleiter Christian Thiel gratulierte im Anschluss Sebastian Knöferl zum „Vereinsmeister 2024“ und überreichte zahlreiche Urkunden von Gau- und Bezirksmeisterschaft an die erfolgreichen Sportschützen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil war Bewegung und Entspannung angesagt und dafür sorgte einmal mehr der traditionelle „Gänsemarsch“ mit Dieter Brandmeier als Zeremonienmeister. Mit dem Schlachtruf „die Krüge zur Hand“ forderte er die Schützenbrüder zum althergebrachten Rundlauf auf, bei dem sich jeder der Anwesenden beim Defilee vor dem Königshaus ehrfurchtsvoll zu verbeugen hat. Wer dem Königshaus nicht den nötigen Respekt erwies, oder dieses gar unziemlich „streichelte“ wurde unweigerlich „in die Kanne geschickt“.

Nach altem Brauch musste dann auch noch Schützenmeister Harald Goch mit „Land Tirol“ seine gesanglichen Qualitäten unter Beweis stellen. Diese ehrenvolle Aufgabe übertrug er dann sogleich auf die zukünftigen Schützenkönige.

Musikalisch begleitet wurde das Königsessen von der Leuchsentaler Blasmusik.

Informationen zum Verein unter https://www.ssg-lichtenfels.de/