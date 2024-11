IVfG – Vortragsabend in Neuensee im Kultursaal

Veranstaltungsreihe – „Deine Gesundheit – Deine Verantwortung“

1. Vortragsabend des IVfG – Interdisziplinärer Verband für Gesundheitsberufe

Der erste interdisziplinäre Berufsverband für alle Gesundheitsberufe IVfG möchte neben einer Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit auch die Patienten selbst wieder mehr in die Eigenverantwortung bringen. Deshalb ist die Vortragsreihe „Deine Gesundheit – Deine Verantwortung“ ins Leben gerufen worden; weitere regelmäßige Veranstaltungen sind in Planung. Die erste Veranstaltung unter diesem Motto fand am Mittwoch, den 13.11.24 erstmals im Kultursaal in Neuensee statt.

Das Thema lautete „Mutig und vertrauensvoll Kinder durch Infektionskrankheiten begleiten“. Hierzu referierten Christiane Turschner, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie, und Isabel Pohl ,PTA und Aromaexpertin mit Weiterbildung in Wickelanwendung. Es wurde vergessenes Wissen vermittelt, z.B. dass Fieber im Kindesalter gut begleitet werden kann und Kinderkrankheiten mit Entwicklungsschritten verbunden sind. Praktisch wurde der Umgang mit Wickeln zur Selbstanwendung gezeigt.

Das Thema hat offenbar den Puls der Zeit getroffen, denn 40 gesundheitsinteressierte Menschen hörten aufmerksam zu und stellten Fragen zur detaillierteren Anwendung für die Familie zu Hause. Im Anschluss an die Vorträge fand noch ein reger Austausch zwischen den Besuchern, den Referentinnen, die auf alle Fragen eingingen, und den Vereinsmitgliedern des IVfG statt.

Weitere Veranstaltungen sollen im neuen Jahr 2025 folgen.

Interessierte dürfen sich gerne die Homepage www.ivfgesund.de ansehen; hier werden auch bald die Aufzeichnungen der Vorträge abrufbar sein. Außerdem ist es hier möglich, den Newsletter zu abonnieren, um rechtzeitig Informationen zu den nächsten Veranstaltungen zu bekommen.