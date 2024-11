Infoveranstaltung in Bayreuth: Qualifizierung zum betrieblichen Pflegelotsen

In der städtischen Bürgerbegegnungsstätte, Am Sendelbach 1-3, findet am Dienstag, 3. Dezember, um 17 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema betriebliche Pflegelotsen statt. Sie richtet sich an Unternehmen, in deren Team zum Beispiel jemand von einer plötzlichen Pflegesituation betroffen ist oder die Unterstützung benötigen, um sich beim großen Thema Pflege zurecht zu finden. Dann kann eine Qualifizierung zum Pflegelotsen beziehungsweise zur Pflegelotsin interessant sein. Pflegelotsen sind speziell geschulte Team-Mitglieder eines Unternehmens, die als erste Ansprechpersonen für Menschen mit Pflegeverantwortung fungieren. Sie verfügen über entsprechendes Wissen und kennen innerbetriebliche Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Arbeitszeiten beziehungsweise Arbeitsprozesse können individuell angepasst werden. Berufstätigkeit und Pflege lassen sich so besser vereinbaren und es kommt zu weniger Ausfallzeiten.

Die Qualifizierung zum betrieblichen Pflegelotsen als Angebot der Seniorenarbeit von Stadt und Landkreis Bayreuth und der Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth ist für Februar und März kommenden Jahres geplant. Sie wird als Schulung an drei Nachmittagen in verschiedenen stationären Bayreuther Einrichtungen stattfinden. Eine Anmeldung wird ab Dezember möglich sein.

Um Anmeldung zur Infoveranstaltung am 3. Dezember unter der Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@stadt.bayreuth.de wird gebeten. Für nähere Informationen steht Kathrin Dörfler vom städtischen Seniorenamt, Telefon: 0921/25-2025, seniorenamt@stadt.bayreuth.de, zur Verfügung.