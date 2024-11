Eine Bar macht Bamberg berühmt

Betreiber und Barchefin des „Schwarzen Schafs“ tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Bamberg ein

Eine der fünf besten Bars in Deutschland, Gastgeber des Jahres und Newcomerin des Jahres – gleich drei begehrte Preise heimste die Bar „Das Schwarze Schaf“ an der Schranne in diesem Jahr ein. Genügend gute Gründe, um sich in das Goldene Buch der Stadt Bamberg einzutragen: Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp empfingen am vergangenen Samstag Betreiber Sven Goller und Barchefin Alina Bazen im Rokokosaal des Alten Rathauses.

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg“, gratulierte Oberbürgermeister Starke Goller und Bazen und ergänzte „Leuchttürme wie das ‚Schwarze Schaf‘ sind für die gesamte Szene einer Stadt immens wichtig.“ Der Betreiber und das ganze Team könnten stolz darauf sein, dass eine so kleine Bar wie „Das schwarze Schaf“ deutschlandweit so großen Erfolg hätte.

Gegründet im Jahr 2012, wurde die Bar auch in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Preisen bedacht. Darunter die Auszeichnungen „World Class Bartender of the Year“, „Bester Newcomer“ sowie jüngst die Nominierung in den Kategorien „Beste Bar“, „Bester Bartender“ und „Bester Gastgeber“. Ein Teil des Erfolgsrezepts des „Schwarzen Schafs“ ist die Verwendung von hochwertigen, regionalen Zutaten für die häufig innovativen Longdrinks und Cocktails. Die Bar punktet sowohl bei ihren Stammgästen als auch bei Touristinnen und Touristen mit ihrer vielfältigen Karte und der stetigen Weiterentwicklung des Cocktail-Angebots. Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp dankten Sven Goller und Alina Bazen abschließend für die „tolle Repräsentation der Stadt Bamberg in der deutschland- oder sogar weltweiten Bar-Welt.“